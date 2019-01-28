谢仲洋．手机写稿 在忙碌和抢即时新闻的采访生涯中，练就用手机写稿的功夫，已成了当前无论任何媒介的记者，都需具备的“十八般武艺”之一。

在忙碌和抢即时新闻的采访生涯中，练就用手机写稿的功夫，已成了当前无论任何媒介的记者，都需具备的“十八般武艺”之一。

广告

曾在脸书读过一名媒体前辈分享的笑话，3名老中青记者一同联访一名领袖，老记者用传统的手抄笔记本记录、中年记者用电脑敲键快速记录、年轻记者则当面不断按手机，搞得受访者忍不住质问年轻记者：你到底有没有在听我说话？

你可以停止按手机吗？

我在读到该则笑话时，把自己归类成“中年记者”，因我从几年前开始，便习惯开电脑敲键记录中文草稿，惟前提是要有张完善的桌椅，所以一般只能在室内或会场进行；而手抄笔记本的传统形式，因少写字关系，有时候甚至看不懂自己“鬼画符”般的潦草字体而作罢。

我能在短时间内，从上述“中年记者”被迫“进阶”到“年轻记者”，用手机笔记应用程式（app）记录受访者谈话的原因，是拜本届509大选所赐，因大选时的竞选活动频繁，遇上晚间的重要政治演说又需改版上传新闻，比起要找个完善地方开电脑写稿，只要一机在手，不管何地便能快速完成工作任务，成了许多记者的首选。

我还记得，在接受用手机写新闻稿前，我对手机写稿这回事是相当排斥的，因手机对我而言乃处理个人事务和消闲娱乐的功能，对于要在手机上“按”出正统的新闻稿，显得难以适应；但科技和时代的浪潮令人无法独善其身，最终也只能追随这股洪流。

由于手机荧幕小，在赶稿时很容易按出错别字却不自觉，往往赶在截稿时间前传稿，已是一片眼花缭乱，几乎头昏脑胀，可说是科技便利带来的副作用。

广告

时代瞬息万变，记者的工作也只能与时并进。从来没想过，纸媒记者的赶稿速度也需如网媒般，甚至更需抢先报道。处于科技大洪流的当代，必须提醒自己莫忘初衷，才不会淹没在这片浩瀚海洋中。