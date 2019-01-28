卡立沙末：擅建商业建筑物．违法占地将充公 直辖区部长卡立沙末说，在土地上建造商业建筑物的业主必须购买土地，否则直辖区土地与矿务局将会没收违法占地的建筑物。

（布城27日讯）直辖区部长卡立沙末说，在土地上建造商业建筑物的业主必须购买土地，否则直辖区土地与矿务局将会没收违法占地的建筑物。

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根据《马新社》报道，他是针对吉隆坡武吉免登美丹燕美（Medan Imbi）2块地段被滥用一事，提出上述建议。

他今日出席“Place [email protected]”（重新发现城市步道）活动推介礼时说，双方将会针对土地问题进行谈判，以寻求一个最佳方案。

他表示，有关建筑物业主已经致函给土地和矿务局，后者也透过信函告知吉隆坡市长和直辖区部有关此事。

“解决方案是土地和建筑物必须是同一名业主，或者，建筑物拥有者必须购买土地或由土地业主接管有关建筑物。”

卡立沙末是于本月16日揭露在美丹燕美土地遭舞弊滥权的事件，涉及的土地价值近2000万令吉一事。直辖区部长办公室已经向反贪会投报，要求当局彻查该项案件。

原作休闲公园用途

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他说，原本占地0.14英亩（1万6000平方尺）的土地是作为一个休闲公园的用途，但目前已经被一栋6层楼高的建筑物和水果店所占有。

他指出，尽管该部正在寻求一个全面的解决方案，但建筑物拥有者在没有先购买土地并获得开发准证的情况下占有土地，就属违法。

“我们必须调查该建筑物为何在没有准令下建立，相关人士将会被罚款，如果当中存有任何贪污因素，他们将会面对刑事诉讼。”