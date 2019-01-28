欧阳捍华：受委正副总指挥．黎潍裮 王诗棋 领军士毛月补选 雪州行动党署理主席欧阳捍华宣布，雪州行动党委任组织秘书兼莲花苑州议员黎潍裮为士毛月补选总指挥，以及雪州行动党社青团团长兼无拉港州议员王诗棋为副总指挥。

沙登“春节送爱心，700公斤猪肉大放送”活动派发生猪肉及白米给沙登中下层受惠者。前排左七起为唐竟发、哥宾星、欧阳捍华、莫汉星及戴祯兴。前排左三为王奕翔。（图：星洲日报）

（雪兰莪．沙登27日讯）雪州行动党署理主席欧阳捍华宣布，雪州行动党委任组织秘书兼莲花苑州议员黎潍裮为士毛月补选总指挥，以及雪州行动党社青团团长兼无拉港州议员王诗棋为副总指挥。

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他周日出席沙登“春节送爱心，700公斤猪肉大放送”活动时表示，雪州希盟日前针对即将展开的士毛月补选展开会议，并议决每个成员党必须派出一个代表，以组成雪州补选竞选委员会。

行动党全力助选土团

他说，尽管士毛月州选区是土团党的选区，惟雪州行动党将全力协助，确保希盟候选人能在士毛月补选中获胜。

“士毛月州选区有超过60%巫裔选民，是一个以巫裔选民为多数的州选区。另外，士毛月州选区有13%为华裔选民。”

沙登第10年派700公斤猪肉

欧阳捍华表示，今年是他第10年举办沙登“春节送爱心，700公斤猪肉大放送”活动，同样准备700公斤猪肉及5公斤装白米给中下层选民，每一名受惠者可获得1公斤生猪肉及一包5公斤装白米。

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“每逢农历新年，每家每户都会准备年菜，而猪肉则是一道不可或缺的年菜，但农历新年前，猪肉价格都会调涨，因此我们为居民送上爱心，让他们能一同欢庆农历新年。”

他相信全马只有沙登每年举办猪肉大放送活动，为避免出现场面混乱的情况，居民必须事前到其服务中心报名，符合资格者则可获得一张固本，并在今日前来兑换。

“雪州在全国第12届大选改朝换代，雪州政府过去10年推出多项惠民计划，包括雪州健康关怀计划的医药卡，受惠者每年可获得500令吉看诊费，且是每年自动更新。同时，我提醒还没提出申请的民众，尽快提出申请。”

哥宾星：新年盼经济更上一层楼

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通讯及多媒体部长哥宾星趁机向沙登选民拜个早年，并期望2019年会更好。

“今年是改朝换代后的第一个农历新年，我希望国家今年的经济会更上一层楼，人民的生活会更加舒适。”

他感谢选民给予的信任及支持，他指联邦政府已在积极改善中，吁请选民给予更多时间。

出席该活动者包括梳邦再也市议员戴祯兴、王奕翔、莫汉星及沙登新村村长唐竟发。