钢铁厂严惩杀狗员工·1人开除2罚款 针对日前在网络上广传的2段员工屠狗视频，联合钢铁（大马）集团公司今日发布处理通报，清楚交代整个事件经过及处理方式；该公司除了鉴定涉及员工的身份以外，也按严重性采取了开除或罚款（扣工资）的纪律行动。

（关丹27日讯）针对日前在网络上广传的2段员工屠狗视频，联合钢铁（大马）集团公司今日发布处理通报，清楚交代整个事件经过及处理方式；该公司除了鉴定涉及员工的身份以外，也按严重性采取了开除或罚款（扣工资）的纪律行动。

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这项发布给该公司各部门的通报指出，本月24日，焦化厂员工王塞秋等人擅自将收养的狗杀害，目击者将该事件视频发至社交媒体，引起社会高度关注，事件发生后，公司上下高度重视，立即组织相关人员进行调查核实。

“2018年底，由于工程结束，施工人员陆续回国，一名施工队安装人员在离开前将自养的一只狗送给焦化厂机电车间检修工侯智勇喂养。

不尊重本地习俗损公司形象

“一段时间后，由于工作原因无法继续喂养，遂于1月24日12时左右，王塞秋、侯智勇及李春喜3人伙同将此狗进行了杀害。

“王塞秋、侯智勇及李春喜等人无视公司三令五申要求，不尊重当地风俗习惯，法律意识淡薄，直接导致本次事故的发生，造成极坏的社会影响，同时损坏公司的社会形象。

“鉴于此事件的严重性，为严肃纪律，增强员工的法制意识和道德意识，维护公司声誉，杜绝此类事故再度发生。经公司研究，对相关责任人做出如下处理决定：责成王塞秋、侯智勇及李春喜等人向全社会、公众作出深刻书面检讨。

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主管厂长也罚款

“王塞秋动用工具将狗杀害，做为本次事故的直接责任人，立即开除并遣送回国；侯智勇及李春喜协助直接责任人将狗杀害，各罚款2000令吉，在当月工资中扣除；焦化厂机电车间主任管理不力，罚款1000令吉，在当月工资中扣除；焦化厂厂长负有领导责任，罚款1000令吉，在当月工资中扣除。

“希望公司全体员工引以为戒，提高自身素质，遵纪守法，珍爱生命，充份尊重当地宗教信仰和风俗习惯。珍惜马中友谊，维护公司的良好形象。”

3涉及者书面道歉

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3名涉及的员工王塞秋、侯智勇及李春喜也以联署方式发出道歉信，内容如下：“尊敬的马来西亚社会动物爱护人士、尊敬的公司领导：你们好！

2019年1月24日联合钢铁（大马）集团公司焦化厂王塞秋、侯智勇、李春喜在厂区杀狗事件在网上公布，广大动物爱好者不断发声谴责，事后我们及时发现了自己的错误，我们深感愧疚！

狗是人类最好的邻居，是我们忠实的朋友，事实上，地球上每一个动物都是地球上不可缺少的生命，作为人类，理应爱护动物、保护动物，珍惜每一条生命，这也是每一个人的责任和义务。由于我们个人的鲁莽行为，给公司、政府、广大动物爱好者带来负面影响和伤害，为此我们向全社会公众表示最真诚的道歉！

为表达对这次杀狗事件的悔意，我们愿意从今天开始，用真诚心去做对社会有益的事，保护好每个生命，用一生宣传动物保护相关知识和法律法规，再次向全社会表示歉意，请社会各界原谅并监督，并且愿意接受公司给予的任何处罚。”