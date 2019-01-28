黄振峰‧勿忘红包的意义 较早前，国家银行发布一个有趣的广告“新春红衣裳，维护绿环保”，鼓励民众配合农历新年，使用电子红包，以维护和打造绿意的环境。其实在2014年，线上支付在中国晋入发展阶段，通讯软体微信已开始发送“微信红包”，也成为一股潮流。但问题是，当科技开始取代传统文化，谁还记得红包的意义？

较早前，国家银行发布一个有趣的广告“新春红衣裳，维护绿环保”，鼓励民众配合农历新年，使用电子红包，以维护和打造绿意的环境。其实在2014年，线上支付在中国晋入发展阶段，通讯软体微信已开始发送“微信红包”，也成为一股潮流。但问题是，当科技开始取代传统文化，谁还记得红包的意义？

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小时候过农历新年，每当拿到红包，除了要乖乖缴交给母亲保管，时不时还会偷看金额数目，久而久之，数目成为拿红包的主要目的。小时候向长辈拿红包，一定要说吉利话，而且红包还需要过了年十五才能开封，但随着时代的变化，长辈给晚辈红包成为惯例，晚辈拿红包成为理所当然，金额也代表着两者之间关系的深浅。你是否发现身边有些朋友，很在意红包里的数额？

压岁钱的民俗文化寓意辟邪驱鬼，保佑平安，而且铜钱也有镇压驱邪作用。压岁的“岁”与“崇”是同音，也就是鬼鬼祟祟的祟，因此压岁钱有压制邪祟的含义，将过去一年不好的压制，新的一年新的开始。

在明清时代，压岁钱都是用红线串着铜钱赐给小孩，在民国时期，长辈就开始用红纸包100文钱给晚辈，寓意长命百岁。但随着时代的变迁，铜钱也开始转变到纸钱，压岁钱放在红包内形成了现在的传统，而原本的压岁钱也变成了祝福的含义。

随着时代的变化，我们开始遗忘红包的来源及含义。从多个方面可以发現，红包已经成为了现代新年的象征。从红包封的设计、向长辈领取红包的方式，再到看待红包的心态，已经和从前大不相同。而这是否意味我们对于历史与传统欠缺了解？

今年的新年，不妨向长辈请教，多了解新年传统文化及风俗、年菜寓意或是新年的禁忌等等，我想，我们都有延续文化的使命。