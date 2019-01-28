金窝银窝．不如自己的窝 只要是自己的，即使面积不大，也不会输给向别人租的单位，毕竟租来的房屋，再怎么理想，终究是别人的产业。

温暖房屋是大家都乐于追求的，不论男女老少，谁不想能拥有一间属于自己的温暖房？只要是自己的，即使面积不大，也不会输给向别人租的单位，毕竟租来的房屋，再怎么理想，终究是别人的产业。

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这一年来，本地房产市场成长缓慢，成交价格未见起色，一些地区甚至出现微跌，在城市工作的年轻人，希望能在新的一年里，实现购屋计划。

过去多年来，每月支付的屋租，长年计算是一笔数目，而且每隔几年，可能面对屋主调高租金，或是收回房屋，必须忙于找房屋搬家的事。

对租房屋的人来说，在同一间房屋租5年、8年或10年，那是比较少有的事，而且供出租的房屋，有一些会因为失修显得老旧，住在里边不是很舒适。

因此，设法结束租房屋的日子，成为许多年轻人新年的愿望、财务规划的目标，只是如何进行和落实，那又是另一个需要克服的问题。

选购房屋是锁定靠近工作地点？社区基本设施完善，还是交通设备便利的地方，这些都是订购房屋之前，需要反问自己，并有答案才可跨前一步。

准备在一手市场，或是转手市场购买，需要掌握的又是不同的资讯，不论是一手或转手市场，有一些共同点是可以参考的。

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理想型：交通便利社区完善

对年轻的上班族来说，每天到城市上班，除了自己开车，就是搭公共交通，假如工作地点或上班地点，与公共交通设施例如轻快铁站、捷运站或巴士站，是在步行以内（最好不超过10分钟）可抵达，那是理想的情况。

如果只符合其中一个条件也可以考虑，就是靠近住家有轻快铁站，即使在非上班日，想出外、但不想开车，可以搭轻快铁到目标地点。

除了交通设施便利，社区周边生活设备完善，也是购买房屋的关键因素，所谓的社区设备，指的是有便利商店、餐饮中心、医务诊所、银行、邮局等。

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在本地市场，各州属都有房产待售，最近这两年，“可负担房屋”是热门词汇，购屋者协会中文组主任陈钟灵说，假如目标锁定可“可负担房屋”，必须确保房产具备增值潜力，以便付出的购屋款物有所值。

不过，友联产业经纪公司总经理包久武认为，假设买来的房屋价格不起、或是反跌，如果是自住，问题应该不大，因为房产价格不可能永远不上扬，除非那是一个很糟糕的地区。

包久武补充，假如我国的交通体系完善，那么年轻人购买房屋的选择将增多，大家不需涌入城市的窄小空间，而是可以选择到郊外买有地房屋，拥有较大空间的同时，也可享受清新的空气。

他说，在捷运站、轻快铁站，或是住家附近有百货商场、各行业商店的住宅区，如果价格在30万至35万令吉，都是可以考虑的选择。

29、30岁就业稳定有储蓄可准备买屋了

在我们迎接猪年到来之际，应该把焦点转向何处，寻求猪年温暖房？以便在猪年拥有舒适的生活空间？

不论是工作日之余、每逢周末或假日，个人或一家人，能在温暖房消磨悠闲的时光，体验拥屋的乐趣。

针对这个问题，实力产业经纪公司总裁陈建业说，年轻人毕业后，多数会在巴生河流域找工作，这里机会比较多，有了工作，接下来就是找住的地方。

他说，租了几年，加上工作稳定，年轻人通常开始物色房屋，如果准备组织家庭，两个人联名购买，一般比个人的财力较占优势；当然，也有少数的个人，收入比较充裕，可用个人名字购买房屋。

在巴生河流域，一般房产价格比较昂贵，不过，这并不意味没有机会买到优质房产，常言说：“机会是留给有心的人。”

只要肯用心、多花些时间，相信将有机会物色到不错的房屋，并敲定购屋计划，假设大学毕业后工作了5年，在猪年大约29、30岁，这个时候有了一些储蓄，加上就业收入稳定、任职领域前景乐观，申请银行贷款顺利获批，应该就是做好购屋规划的时候。

不过，年轻人也想知道，在广大的巴生河流域，应该锁定靠近上班的地点、购买转手房屋，还是目标转向新建的住宅社区，这些地区距离上班地点一般比较远。

我们假设是距离上班比较远的地点，那么需先探讨是否有衔接公共交通，否则，本身需要有代步工具，而且轿车也不能太老旧，不然，时常抛锚在路边，也是伤脑筋的事。

在考量这些因素，觉得并不是问题，那么情况就比较简单，意思是说：如果准备购买距离工作较远的房产，本身的轿车并不老旧，或是有能力转换一部较新的轿车，规划购屋的路程将缩短一些。

当我们讨论购买房屋，不能只提及巴生河流域，在国内许多城市，不论是州首府的一线城市，或是其他的二线城市，都有不少新建房产，关键在于个人的需求。

不过，一线房产价格比较昂贵，其中不少超出个人的购买力，由于本地人民的收入，与房产价格仍有一段距离，因此，有些购屋者会转向二线城市，假如交通设施便利，在二线城市投资房产，预料会进一步普及。

产业顾问指出，提及大马的城市级别，虽然没有明确的界线，不过，根据大家的认知，州首府是一线城市，但各州首府之间又有一些差别，好比说槟城州首府乔治市的产业价格，比玻璃市州首府加央高，地价较贵是主要因素。

因此，大马半岛各州，并非所有的州首府都是一线城市，反而是二线城市、三线城市较多，撇开州首府，州内一些比较繁华的城市，都可归为二线城市。

雪兰莪州这级别的城市比较多，如果说八打灵再也、首邦市为二线城市，相信大家不会有意见，雪州这两城市的产业价格，经过这些年的发展已经不便宜。

房产长远会增值

成投资首选

最近这些年，人民为节省开销，国内旅游业蓬勃发展，特别是假日或周末，推动民宿产业如雨后春笋般建立起来，这是个新兴、后市看起的领域，投资者目标锁定这类型房产，经营者也看到其发展潜能。

在新的小猪年，不只是尚未有房屋者，规划购买房屋，结束租房屋的日子，已有房屋者，如果财力许可，也可以规划晋身产业投资者的行列。

关于这点，陈建业说，投资者看到国内旅游业发展蓬勃的潜能，大城、小镇的民宿发展得不错，在没有酒店的小城市，人们对民宿房产需求殷切，几天或一周的住宿，一般民宿皆可以应付，投资这类型产业，预计将成为下一个发展趋势。

在旅游业蓬勃的二三线城市，民宿有一定的市场，这些城市各具特色，例如靠近海边、郊外有稻田、新鲜海产供应、或是靠近果园，都是民宿可以永续经营的条件，如果有专人负责打理，那就更加理想。

关于产业的投资地点，产业顾问表示，可以考虑距离吉隆坡车程不远的怡保，或是森美兰州的芙蓉，这里的产业价格比较容易负担。

由于产业价格比较容易负担，有一些投资者，选择在这些城市发展退休房宅，最主要的原因包括：购买有地洋房经营安老院，营运成本比巴生河流域地区较低，不会加重前来入住长者或其家人的负担。

在先进国家如欧洲、澳洲、日本等，退休房宅的经营已相当完善，大马在这方面拥有不错的发展空间。

严格来说，不只退休房宅是潜能不错的领域，另一个需要较大面积的房产：坐月子中心，10年前，这是个鲜少人关注的领域，可是，今天，如果行动稍微慢一些，可能需要退而求其次，转向巴生河流域以外的地区，预订坐月子中心的房间或床位。

如此看来，二线城市的独立洋房，预测将有增值潜能，只要周边社区基本设施完善，加上房产质量不错，财力符合条件，或许可以考虑投资这类型房产，掌握价格尚未大幅上涨的机会。

另一方面，关心产业市场动向的人民，相信有注意2019年财政预算案，政府对脱售产业征税的一些建议，这次的财政预算案，除了一些利民措施，也增设了征税栏目，当中普遍让市民失望的应该是：购买房产满5年、第6年脱售仍需被征税的措施。

在这之前，如果持有产业满5年，在第6年脱售不会被征税，最新的2019年财政预算案，脱售购买后超过5年的房屋，将被征收5%的产业盈利税。

针对这点，亨利行产业顾问公司认为，产业盈利税措施的实行，主要是抑制产业投机，避免产业价格被翻炒后持续上涨；可是，握住产业满5年、第6年起开始脱售，需要征税的这一项措施，虽然征税率是5%，严格来说，打击许多老旧房屋业主的心情。

为何打击老旧房屋业主的心情，实力产业经纪公司总裁陈建业说，在本地市场，有一些老旧产业的业主，在数十年前购买的房屋，到了今天，产业增值幅度不小；可是房屋所在地点，不方便年轻一代上班，而且房屋格局有些过时，老爸爸、老妈妈准备将房屋卖了，分给两个孩子，作为孩子买屋的首期屋款。

如果是数十年前买的房屋，到了今天，价格肯定增值不少，虽然这一两年产业市场放缓，可是，产业平均价仍超出许多人的购买力，如果年轻人工作几年后，准备依靠本身财力买屋，其实，难度仍相当高。

陈建业说，尽管征税率是5%，不过，数万令吉的房屋增值到数十万令吉，扣除开销与购买成本，被征收的税款可达5位数，可以是1万、2万、3万令吉或更大数目。

对于已退休的老旧房屋业主，这笔数目并不小，当然，许多人会说，孩子购买房屋的规划，由他们自己去操心吧，何必“牺牲掉”自己的资产？

这话虽然也有道理，惟天下父母心，在能力范围所及，一般都会资助孩子实现购屋计划，除非是孩子不长进，则不予以考虑。

一自住 一投资

应豁免2屋盈利税

关于豁免产业盈利税的措施，廉价、中低价，以及低于20万令吉的可负担房屋可豁免，不过，陈钟灵认为，每个家庭或每个人（单身购屋者），应该享有两间房屋免产业盈利税的优惠，一间供自住、另一间做为长远投资。

他说，有些家庭因为成员增加，必须以小屋换大屋，被迫卖掉原本住的这间房屋，而卖主也因为当年工作的关系，已卖掉第一间房屋，同时，用掉一生人享有的免税机会。

在我国，豁免产业盈利税的优惠，每个国民一生人只享有一次的免税机会，这意味脱售第二间房屋，不论是持有满5年、8年或10年都将被征税，与国民过去享有的免税优惠恰好相反。

持有产业多年

不是投机者

产业顾问指出，房屋价格上升并不是坏事，因为这反映了房产的价值，如果在某个地区房产价格稳健上升，这意味人们继续购买或投资，而房租回酬也不错，市场显示景气、人民有一定的购买力。

他们认为，如果持有产业多年脱售，享有房产增值优势的屋主，他们不是房产投机者，2019年财政预算案的建议，尽管握持满5年，在第6年或之后销与购买成本，被征收的税款可达5位数，可以是1万、2万、3万令吉或更大数目。

对于已退休的老旧房屋业主，这笔数目并不小，当然，许多人会说，孩子购买房屋的规划，由他们自己去操心吧，何必“牺牲掉”自己的资产？

这话虽然也有道理，惟天下父母心，在能力范围所及，一般都会资助孩子实现购屋计划，除非是孩子不长进，则不予以考虑。

关于豁免产业盈利税的措施，廉价、中低价，脱售，尚需缴付产业盈利税，对他们而言是坏处多过好处。

房产增值有许多因素促成，当中包括建筑材料价格上涨、建筑工人工资调高、通货膨胀是背后最大的推动因素，老旧屋主握持房产多年，有些脱售房屋是为退休生活套现。

对他们而言，在2019年脱售房产，待完成买卖手续已被抽走不少产业盈利税，退休费用缩减了，生活必须更节俭，还要自求多福没有大病痛，这样的建议并不惠民。

结语

2019土猪年买屋好，或是卖屋好，坦白说，如果有能力握持，那么不要在今年卖屋子，特别是第二次卖屋必须缴付一笔盈利税；业界顾问认为，任何建议或措施的制定，必须是针对投机客，不是节俭、财务规划完善的市民。

现阶段，业主购买产业满5年内脱售，必须缴付产业盈利税的措施，已起到抑制投机房产的作用，新的建议并不利民，而且还会影响一些业主的卖屋决定，如此一来，好地点的优质房产选择将相应减少，进而影响产业市场的交易活动。