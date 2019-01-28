陈孝仁‧提升保险规划更要紧 老实说，这是一个非常惠民的计划，尤其是对于B40群众来说，每月的生活费、房租、餐费等等负担，几乎已令他们喘不过气来；连基本生活费都成问题的B40群体，根本没有任何闲钱可为自身的保险进行规划，如果再患上任何疾病或意外进院，确实需要医保所提供的津贴来应对。

政府最新推介的mySalam医疗保障计划，为B40低收入群体提供医保。

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老实说，这是一个非常惠民的计划，尤其是对于B40群众来说，每月的生活费、房租、餐费等等负担，几乎已令他们喘不过气来；连基本生活费都成问题的B40群体，根本没有任何闲钱可为自身的保险进行规划，如果再患上任何疾病或意外进院，确实需要医保所提供的津贴来应对。

尽管有部分声音对这项医保计划提出质疑，巫统副主席莫哈末卡立和大马社会主义党更是认为，mySalam将造成更多病患转往私人医院就医，间接弱化公共医疗服务。

需注意的是，这项计划仅为入院的B40群体提供每日50令吉的津贴，且14天为限，也就是相等于700令吉。此外，证实患上36种疾病的人，也只可得到8000令吉的津贴，根本不足以应付私人医院几乎是天文数字的医疗费用，因此根本无需担心会造成公共医疗服务的弱化。

相较于台湾“只要交了钱，就能吃到饱”的医保制度，政府只提供基本保额也能杜绝有心人士从中滥用权利，避免民众患上伤风感冒的小病就往医院跑，造成药物随意被浪费的问题，同时也能为还没有能力购买保险的B40群众提供一个基本的保障。

尽管社会主义党中委再也古玛要求政府，必须确保保险公司在这项计划所资助的20亿令吉，不会沦为鼓励国人成为私人保险公司客户的方式。

不过，我却对此持有不同意见。

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毕竟在如今国家债台高筑的情况下，这项医保计划将进一步加重政府的负担。所以，在这个计划推行的当儿，政府更应该提高民众对于保险的意识，为自身进行适当的投保。

莫说B40低收入群体，就连中等收入的M40，甚至是高收入的T20群体，一旦遇上意外而丧失工作能力，几乎都会面临“手停口停”的窘境。

财政部在2017年的数据就显示，94%的国民没有足够的储蓄维持6个月的生活；特别是家庭唯一收入来源的人士，万一不幸得病入院，的确会影响个人甚至家庭生计。

虽说mySalam的医保保额并不算高，但是起码能在国民心中埋下保险重要性的种子。

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毕竟，仍有不少人对保险存有负面的印象，因此希望政府可以以这个计划抛砖引玉，令更多人察觉保险的重要性。