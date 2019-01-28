逾50人踩街至隆雪华堂．“扶”120尺年画报喜 今年茨厂街的“年味踩街”不同凡响，除了有龙狮、高跷及扯铃踩街外，亦有超过50人浩浩荡荡从茨厂街“扶”着120尺长的年画，踩街至隆雪华堂，向民众报喜送祝福。

超过50名的热心民众及作画者从茨厂街“扶画”至隆雪华堂，他们也一路高唱新年歌曲，沿途营造新年气氛。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）今年茨厂街的“年味踩街”不同凡响，除了有龙狮、高跷及扯铃踩街外，亦有超过50人浩浩荡荡从茨厂街“扶”着120尺长的年画，踩街至隆雪华堂，向民众报喜送祝福。

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有关年画是由墨点文化中心的30名水墨画爱好者今日在关帝街头集体绘制，画上五色缤纷的牡丹花、大红花及今年农历新年的主角——“猪大哥”。

该年画由行动党武吉免登国会议员方贵伦点睛后，再由该批作画者及热心的民众参与“扶画”，从敦李孝式路沿途游行至隆雪华堂，场面壮观。

外国游客也参与

尽管队伍在穿越马哈拉惹里拉路的行人天桥时，因年画过长而导致队伍难以前行。然而“扶画”队伍没有轻言放弃，纷纷小心翼翼爬上行人天桥；期间也有外国游客参与，场面令人鼓舞。

几经一番努力后，大队终于在11时许左右，成功“扶画”至隆雪华堂。

“年味踩街”年味节重头戏

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2019茨厂街．年味节由武吉免登区国会议员办公室主催，东盟文化传艺推广基金会、隆雪华堂妇女组、茨厂街．乡音馆、雪隆广肇会馆、吉隆坡关帝庙、墨典文化中心、SWM铭盟理财团队联合主办，而“年味踩街”

亦是2019茨厂街．年味节的重头戏之一。

“年味踩街”游行从9时30分开始，除了上述的“年画踩街”外，首批踩街队伍则是从尊孔独中出发，游行至位于敦李孝式路的关帝庙，参与队伍有舞龙、舞狮、福禄寿、八仙高跷及电音三太子。

同时，尊孔独中的学生沿途派发红鸡蛋、年糕及年柑给民众，提早向大家拜年。

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张吉安化身为“猪八戒”，参与“年味踩街”游行。（图：星洲日报）

张吉安：化身“猪八戒”拜年

“2019茨厂街．年味节”总策划张吉安说，今年是农历猪年，似然很多人认为“猪”极其敏感，惟若少了猪，农历新年就不够圆满。因此，他今日“以身作则”，大胆化身为“猪八戒”，向大众拜早年。

他说，今日的“年味踩街”创下多个创举，当中包括“120尺的年画踩街”、以及年味节得到官方的批准，可以“霸占”老街进行。

他也说，在街头“画猪”的项目亦得到官方批准，这或许是我国史上有人在街头展示含有猪、代表“富贵平安”的牡丹及“国花”大红花的年画，并以茨厂街年味节为主体，寓意茨厂街将会迎来丰收的一年。

“我相信有很多人一直希望能在公开场合画‘猪’及展示‘猪’，今天我们做到了，我们甚至让‘猪’能够讲话及走路（游行）；华人文化也是属于我国的文化之一，我们要勇敢地展示出来。”

他说，一连3天的“2019茨厂街．年味节”吸引超过1万人到来，而今日的“年味踩街”则有5000人参与。

方贵伦：盼年味节续举办

方贵伦感谢吉隆坡市长拿督诺希山、吉隆坡执行总监拿督依布拉欣及吉隆坡交通组配合及批准，让年味节顺利举行。

他指出，年味节上亦有有各民族的文化表演，这是我国的独特文化融合风情，也可推动该区旅游业。

黄玉珠：乐见中学生参与踩街

隆雪华堂妇女组主席黄玉珠表示，中华文化源自华人的祖先智慧，因此华社必须把中华文化传承下去。她也非常乐见尊孔独中的中学生落力参与“年味踩街”，让年轻人可以奉献传承的力量。

在场者尚有尊孔独中董事长拿督黄位寅、署理董事长沈德和、校长吴明槟、关帝庙主席林亚平、雪隆广肇会馆李振光、墨典文化中心顾问颜悠廷及代表郑英杰等。

因年画过长，大队在欲穿越行人桥时面临挑战，然而他们没有轻言放弃，小心翼翼“扶”年画穿越行人桥。（图：星洲日报）