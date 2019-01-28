交长：拟定服务架构．监管长巴车站杜绝“黄牛” 交通部长陆兆福指出，陆路公共交通机构（APAD）将会拟定一项服务架构，以监管国内的长途巴士车站，确保都达到最低服务水平，并且一并杜绝“黄牛”的问题。

陆兆福测试其中一辆长途巴士，以确定操作良好。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）交通部长陆兆福指出，陆路公共交通机构（APAD）将会拟定一项服务架构，以监管国内的长途巴士车站，确保都达到最低服务水平，并且一并杜绝“黄牛”的问题。

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他说，目前没有类似的架构，不是所有长途巴士站，尤其一些县市的巴士站不需要获得中央机构发出的准证，只须获得地方政府的批准，没有一个部门及机构处理。

他说，交通部希望通过拟定有关架构，确保全国各地的长途巴士车站都有当局注册，确保有关车站达到最低的条件。

陆兆福今日巡视吉隆坡南湖镇综合交通终站（TBS）后，在新闻发布会表示，他认为没有办法完全杜绝“黄牛”

的问题，但当局会继续加强执法行动，最重要的是确保购票系统没有漏洞让黄牛有机可趁。

他说，以前，“黄牛票”的问题在佳节期间特别“泛滥”，所以政府采取了行动以避免消费者蒙受损失。

他希望日后能发展到网络化，乘客可以在不需要实体车票下，只用手机中的程序就能乘搭巴士，不过这需视所有巴士公司是否综合化。

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可以TBS作为仿效基准

此外，陆兆福指出，其他的车站可以TBS作为仿效的基准，因为TBS从规模、管理和运作模式、设备和购票系统都达到良好水平。

他说，TBS有先进的中央购票系统、完善和先进的设备，为乘客提供各种便利和舒适的环境。

“我已巡视了一些车站，有些确实已有一定的水平，但应再接再厉，追求达到更好的水平。”

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他指出，另一个具有高水平的是北海的槟城中环广场（Penang Sentral），由于它是私营的，所以有向乘客征收最低的收费。

佳节期间加强检查长巴

陆兆福说，交通部高度关注长途巴士的安全问题，在佳节期间，陆路交通局也将会加强检查长途巴士，包括检查司机的状态、巴士刹车器和轮胎等，而全国反毒机构也会检验司机是否有吸毒，进而保障乘客的安全。

他已经指示陆路交通局更频密的进行突击检，因为长途巴士是很多人民，特别是B40低收入群最常使用的交通模式。

没强制乘客系安全带

询及长途巴士乘客系安全带的问题，他表示目前没有立法强制，但鼓励所有乘客要有安全意识，在巴士行驶途中系上安全带，以策安全。

另外，陆兆福说，管理TBS的Maju Tmas私人有限公司保证，它已经做好万全准备以应付预料从下周开始的返乡人潮。

他指出，目前，该终站的每日的乘客达1万6000人次，预料农历新年前，即2月1至10日将增加至每日1万8000至1万9000人次。

他说，交通部也发放临时执照给119间长途巴士公司，以增加总共267辆长途巴士以应付庞大的需求。

他对TBS为新年期间的准备工作感到满意，为了应付庞大的人潮，该车站增加了19个购票柜台，总共有89柜台提供购票服务。

他说，一如往年，在2月1至10日会征收10%额外费用，除了农历新年，开斋节期间才有征收这笔费用，这是合理的收费，因为巴士班次和司机人数增加了。

陪同陆兆福巡视的包括Maju TMAS有限公司董事经理罗斯兰。

