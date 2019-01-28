林佳香‧性教育课纲修改势在必行 根据去年10月的数据显示，过去10年发生了1075宗弃婴案，当中有60%也就是超过一半的婴儿在被丢弃后过世，连脐带都来不及被剪脱就已身亡，一些尸骨甚至还被野狗啃咬。

身为社会新闻组记者，几乎每一两个月都需要处理一两则弃婴案的新闻，还记得我从一开始的悲愤，恨不得将所有弃婴的惨况报道给社会大众，警惕社会，至今则是无能为力的心理，再多的报道也无法解决日益严重的弃婴现象，一宗宗让人心碎的弃婴事件，只能化成百字新闻，刊登在报章的一角。

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根据去年10月的数据显示，过去10年发生了1075宗弃婴案，当中有60%也就是超过一半的婴儿在被丢弃后过世，连脐带都来不及被剪脱就已身亡，一些尸骨甚至还被野狗啃咬。

这些数据并不包括未记录在案的弃婴或尸骨不明的婴孩；这些丧命的弃婴，连睁眼看世界的机会都没有。

为了解决问题，政府已在全马各地推展治标的弃婴庇护活动：“弃婴保护舱”，让未婚妈妈将偷生的婴儿安置在保护舱内，给婴儿们一个活下去的机会。

这项措施本意非常良好，能减少弃婴被抛弃后惨死街头的现象，也让渴望有孩子的家庭能有一个领养的机会，让孩子能健康长大。

然而，弃婴的根源问题依旧没有解决，国内的弃婴案年复一年的滋生及加剧。要解决弃婴问题，笔者相信唯有从性教育的普及化，并正规列入教纲内，才能有一线希望。

所谓的修改教纲并非只是将性知识编入教科书里，让学生自行阅读，就当做已经普及化。

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真正的“修改”在于培训新的师资，让符合资格的性教育教师能在课堂上侃侃而谈性知识，而非遮遮掩掩，你瞒我，我骗你。

好的性教育的教师，应在课堂上讲解男女之别，再引导学生深入了解差别背后的意义。

此外，教师也应该在课堂上普及避孕的方法，让他们知道不避孕可带来的后果及对他们日后的影响。

在这个性爱短片随手可得的时代里，要确保所有少男少女都能抵抗性爱，不去偷尝禁果已经不可能。

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所以身为长辈的我们，只能从教育下手，让少男少女知道性爱不是一时之欢，它可以影响人的一辈子。