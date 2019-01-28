乔治肯特：洗脱亲国阵形象．喜获希盟视为铁路专家 乔治肯特（George Kent）乐见希盟政府将该公司视为铁路系统专家，尽管该公司长久以来被视为是亲国阵的公司。

（八打灵再也27日讯）乔治肯特（George Kent）乐见希盟政府将该公司视为铁路系统专家，尽管该公司长久以来被视为是亲国阵的公司。

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根据马新社报道，乔治肯特独立非执行董事拿督克依兹鲁说：“如果现任政府不喜欢我们，他们不会允许我们继续轻快铁三线（LRT3）计划。”

乔治肯特被指是国阵的“亲信”，因为该公司主席丹斯里陈溪福是前首相拿督斯里纳吉的高尔夫球友，然而克依兹鲁并不将陈溪福与纳吉的关系，视为获得现任政府颁布工程的绊脚石。

没因关系获国阵工程

“公众常认为我们过去得到工程是因为与国阵的关系。事实上，我们是透过公开招标，而非谈判合约，包括我们的首个大型项目，即安邦轻快铁延长线工程。”

希盟去年5月执政中央后，宣布暂停和检讨全长37公里的轻快铁三线计划，使乔治肯特股价受挫，内阁后来在7月宣布同意此计划继续施工，但是削减总开销47%，从316亿5000万令吉减至166亿3000万令吉。

乔治肯特与马资源（MRCB）联营的马资源-乔治肯特私人公司上周五与国家基建公司（Prasarana）签署轻快铁三线固定价格协议。

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马资源-乔治肯特私人公司去年11月获得从八打灵再也万达镇至巴生佐汉瑟迪亚，总值118亿6000万令吉的轻快铁三线工程。

没承包商会对遭削价满意

询及该公司是否对118亿6000万令吉的价格感到“开心”，克依兹鲁说，没有任何承包商会对遭削减的价格感到满意。

“新政府不要项目交付伙伴（PDP）的模式，所以我们进行磋商以符合他们的要求。政府要轻快铁三线工程是一项总价项目，我们最终同意那个总价。

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“当然，我们认为我们值得更高的价钱，或许财政部长认为我们不值那么多。”

乐观看待捷运三号线

询及“有待检讨”的捷运三号线（MRT3）计划，克依兹鲁表示乐观看待，认为此计划最终会获得批准继续施工。

“这只是时间问题，所有业界人士都明白我们需要一个圆形线路，以链接目前在巴生河流域的所有系统，包括轻快铁、轻快铁三线、捷运和捷运二号线。”

克依兹鲁相信，2024年完成轻快铁三线计划后，下个工程就是捷运三号线。

“当此项目公开招标时，乔治肯特会参与竞标，因为我们有能力获得这项计划。”

希盟去年在大选中胜出后，以庞大造价成本为由，暂停并重新检讨许多大型项目。乔治肯特在大选前一天的交易日，即5月8日的股价是3令吉94仙，然而该公司股价在过去8个月内下挫71.57%，上周五的闭市价格是1令吉12仙。