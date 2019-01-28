厂商联会反对征高昂货柜抵押金·“与船运公会磋商解僵局” 马来西亚厂商联合会（FMM）反对大马船运公会（SAM）将对每个货柜征收1000至4000令吉抵押金的新措施，由于同样对新措施表示不同意的雪兰莪货运及物流报关行协会（SFFLA），却在报章刊登一则要进出口商自行与船运公会接洽的通告，该会只好采取“自救”手法，积极与船运公会磋商，盼能解开僵局。

（沙亚南27日讯）马来西亚厂商联合会（FMM）反对大马船运公会（SAM）将对每个货柜征收1000至4000令吉抵押金的新措施，由于同样对新措施表示不同意的雪兰莪货运及物流报关行协会（SFFLA），却在报章刊登一则要进出口商自行与船运公会接洽的通告，该会只好采取“自救”手法，积极与船运公会磋商，盼能解开僵局。

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大马厂商联合会总会长拿督苏添来今日表示，该会目前采取协商方式，希望取得双赢方案，若船运公会一意孤行，坚持要征收上述高昂的货柜抵押金，该会将把事情升级至交通部和内阁。

或把事件带上交通部

“船运公会对托运商收取的货柜抵押金不应这么多，这将影响托运商运作，若要求支付‘不兑现支票为抵押’（Non-Cash ChequeDeposit）尚可接受。”

马来西亚货运代理协会联合总会（FMFF）于去年12月20日召开新闻发布会宣布，鉴于无法继续代付和承担庞大的货柜抵押金费用，从今年1月1日起，进出口商需自付货柜抵押金和自备免责信。

苏添来今日出席配合该会成立50周年，由雪州分会在沙亚南农业公园举办的路跑活动，受询货柜抵押金课题时表示，对与向来良好合作的雪货运及物流报关行协会，不久前忽然在报章刊登上述形同“束手不理”的通告感到费解，也令身为进出口商的该会会员感到无所适从。

不解报关行协会刊登通告

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他表示，有鉴于此，该会唯有立即采取对策主动同船运公会商谈，盼能在首两轮的会议中理出有效方案，与此同时也向会员收集船运公会所声称，设立4项收取货柜抵押金的托运商组别机制，即对信誉良好、货柜量高、新托运商及纪录不佳托运商落实方式的反馈意见，第三轮会议才会召集雪货运及物流报关行协会，展开三造会议。

他强调，雪货运及物流报关行协会也是马来西亚全国船运理事会成员之一，三造都有责任打造一个活跃的进出口贸易市场，尤其我国的全年贸易额为逾1兆令吉。

有信誉托运商无需付抵押金

他透露，经过与船运公会的会议后了解，一些高进出口量和信誉良好的托运商，都无需支付货柜抵押金，除了会导致货柜有问题的高风险进口物品如废料和化学品等，船运业者才会征收一些抵押金，但他不清楚雪货运及物流报关行协会是否知晓此事。

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他说，根据过去做法，进出口商有支付数额不多的货柜抵押金，有一张不兑现支票交到船运业者手上，托运商就不用付货柜抵押金；如今该会与船运公会商谈，设定同样不兑现的抵押机制，或按照船运公会建议的货柜保险（i-Cargo insurance）。