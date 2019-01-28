陈胜强‧新年快乐 各行各业都在为农历新年调整业务时，大学也不例外。有的讲师忙着补课，有的忙着追进度，有的则提前或延后作业的截止日期。大家忙得不亦乐乎，为了就是好好放个好假。

各行各业都在为农历新年调整业务时，大学也不例外。有的讲师忙着补课，有的忙着追进度，有的则提前或延后作业的截止日期。大家忙得不亦乐乎，为了就是好好放个好假。

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员工也一样。努力工作了一整年，各自为公司，为团队所付出的努力，问心无愧。常年累积下来的压力、疲倦及各种压抑情绪，也需要释放。所以，在这连假里，也希望你们的公司和你们互相配合，以确保大家在不影响工作进度下，放个好假。

为什么需要放个好假？

日复日、月复月的生活难免会有无聊的感受。在周而复始的日子里轮回，再坚强的，也有可能，遗忘了目的，并质问自己到底为了什么而坚持。所以，我们需要放个好假，逃离沉闷的生活，感受期待实现的当下。

这一点，相信大家都知道。但，在长假时，有没有想到别去打扰对方休息吗？

以前，我们都是邮寄贺卡来表示祝福。充满喜气的卡片加上手写的贺词，诚意满满。最重要的，不会让对方联想到工作。现在不同了，我们都习惯使用通讯软件互传祝贺短讯。对方看到短讯，也会看到之前的通讯记录。

要知道。虽然是善意的祝贺短讯，员工欣喜的当下，会不会影响到他们的假期心情？会不会也把他们的思绪从新年气氛中，拉回工作中呢？

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说个例子吧。几年前，当我还是个打工仔时，老板寄了封祝贺短讯给我。当时确实有点高兴。但手滑了一下，就看到了之前对话里讨论的工作内容。嘴里的酒，突然也变得难以下咽。

当员工的，自然会明白。那当领导的，你们有察觉到这个影响吗？领导的形象，若是平时给人一种距离感，或是威严，在过年时发送给员工的祝贺短讯，员工看了，有些惊喜，更多惊吓。

所以，我很喜欢有位老板的做法。他对员工非常的严格，不苟言笑。但在放假前，无论多忙，都会亲手把一箱箱的上等芦柑与花红，送给每一位员工。然后，在新年假期期间，再紧急，也不联络员工，更不会传送任何祝贺短讯。

员工告诉我，一箱重重的芦柑，一封厚厚的红包，加上老板一句简单的：辛苦你了，他们非常感动。然后抱着清爽的心情，在过年期间与工作完全失联。长假没过几天，已让他们有那一点点，想快点回去上班的冲动。

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小别胜新婚，在工作里也一样。工作与生活之间，必须收放得当。趁着长假，好好地忘了工作，好好地休息，再好好的期待工作。

最后，恭祝各位猪年行大运，学业大猛进。希望各位假期结束后，带着蓄势待发的心情回到各自岗位。