张柏芝小儿子报生纸曝光．父亲栏引关注 张柏芝上个再添第3子“小王子”，不过父亲身份始终成谜，今日香港壹周刊取得小王子的出生登记，姓名取为“张礼承”（Marcus），但最引人好奇的父亲栏竟然是空白一片。

（香港28日讯）张柏芝上个再添第3子“小王子”，不过父亲身份始终成谜，今日香港壹周刊取得小王子的出生登记，姓名取为“张礼承”（Marcus），但最引人好奇的父亲栏竟然是空白一片。

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张柏芝和前夫谢霆锋育有2子Lucas、Quintus，至于第3个儿子小王子的父亲依旧成谜，生父人选也从65岁的新加坡富商、50岁中国富豪、前夫谢霆锋、周星驰和台湾男星何孟怀，但最后不是否认，就是未被证实。

28日出刊的香港《壹周刊》曝光了张柏芝小儿子的出生证明，上面写着在11月18日于养和医院出生，本名张礼承，至于外界高度关注的“父亲栏”却是空白，依照香港《出生登记条例》规定，出生登记用于亲属证明，若父亲栏未登记代表小孩与生父在法律上绝无关系，未来就算父亲离世，小孩也没有权分得家产。

据悉，张柏芝在小儿子满月不久，就将他送往住在加拿大同父异母的姐姐照顾，而当年张柏芝离婚时，也是带着Lucas与Quintus到当地住一阵子，并由姊姊戴碧芝照料，姐妹俩感情深厚，也让张柏芝放心将小孩交付照顾。