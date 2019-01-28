槟迎春庙会逾3万人次入场．人挤人High到半夜 连续精彩逾5小时，“槟城迎春庙会”昨晚再现人头攒动、人潮汹涌的盛况，共吸引了逾3万人次入场，气氛High翻天。

“槟城迎春庙会”再现人头攒动、人潮汹涌的盛况。（图：星洲日报）

（槟城．北海27日讯）连续精彩逾5小时，“槟城迎春庙会”昨晚再现人头攒动、人潮汹涌的盛况，共吸引了逾3万人次入场，气氛High翻天。

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第14届槟城迎春庙会《诸事大吉，一POP万赢》从昨日傍晚6时30分掀开序幕后，人潮开始涌到北海斗母宫，直至夜晚9时许，现场已被人潮挤得一片水泄不通，热闹气氛持续至午夜12时30分。

《延禧》延烧至庙会

为了让民众在庙会感受到浓浓的新春气息，尽兴而归，今年的庙会更增添了许多新元素，包括去年热播的清宫剧《延禧攻略》所引起的宫廷服饰风潮也延烧至庙会，让民众大开眼界。

“槟城迎春庙会”由马来西亚Carlsberg皇帽集团盛情赞助，星洲日报、光明日报及北海斗母宫协办，甲抛峇底华人体育会、马来西亚青运槟州分会及马来西亚（槟城）汉服运动协办，获槟首长曹观友与槟州行政议员彭文宝等嘉宾莅临支持。

曹观友更提早了近1小时就已到场，在众人陪同下逛了一圈庙会后，就坐在嘉宾席与民众一起观赏精彩的舞台表演，并在8时45分主持开幕仪式。

随着Carlsberg的“喜、福、发、旺”大瓶盖被揭开，大会祝福大家诸事大吉，一POP万赢，Carlsberg随后即与众人分享十大义演已突破5亿令吉筹款额的喜讯。

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“越南火龙”配搭鼓声舞动

今年的庙会也犹如走入时光隧道，回到古代的宫廷，不仅有星洲媒体集团执行董事兼首席执行员黄康元、星洲日报槟吉玻高级区经理潘友平、光明日报首席执行员容耀群、北马华人演艺公会会长拿督彭永添、甲抛峇底华人体育会创办人赖国平扮演的八旗弟子，陪同由北海斗母宫主席拿督许远达和拿汀苏美玲扮演的皇帝皇后出巡，就连“二师兄”猪八戒、发财猪与财神爷都纷纷“下凡”赴会，将祝福带给观众。

甲抛峇底华人体育会的“越南火龙”，也配搭震耳鼓声舞动，让民众拍手叫好。

舞台节目精彩绝伦

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“2019槟城迎春庙会”除了备有精彩的互动游戏，舞台节目也包括槟州创价学会30人朝阳体操队呈献震撼人心的叠罗汉表演，以及来自中国成都的国家高级茶艺师、蒙顶山龙行十八式非遗传承人徐玮演绎长嘴铜茶艺壶表演，让大家叹为观止。

表演阵容包括Carlsberg十大歌星王雪晶、MBI《福气灵门诸事好》新年专辑群星蔡铭国、萧靖凇、曾爱佳、毛依贤、毛依敏、陈满靖、邱商肇、陈伟强、Angelia与OMG组合、蔡胜安、郑荣财、黄泫翎、小精灵、Prince文铨及键盘手小文组合、AiFM主持人邓佩银、拿督彭永添领导的“硬硬来乐队”、北海斗母宫电音三太子、甲抛峇底华人体育会龙狮队及、5678舞蹈团及GS Dancer等。

2贺岁片导演演员拜早年与此同时，两部贺岁电影《玩转全家福》及《杀手不笨》的导演及演员，包括阿牛、林德信及林明祯，以及Ryan廖永谊及Gadrick陈俊权等到场向观众介绍有关贺岁片，并与大家拜早年。

与往年一样，冠军天后林必媜及福建天王小黑也挂帅压轴演出，让庙会越夜越精彩。



随着曹观友为庙会开幕，璀璨烟花照亮了北海斗母宫上空。（图：星洲日报）

甲抛峇底华人体育会精心策划的“越南火龙”表演，赢得民众拍手叫好。（图：星洲日报）