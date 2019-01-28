温思恳‧杜绝疫苗恐慌 世界卫生组织每一年都会发布《全球十大健康威胁》指南。今年，首次“金榜题名”的并不是什么新病毒，而是一项被称为“疫苗犹豫” (vaccine hesitancy) 的群众心理。

世界卫生组织每一年都会发布《全球十大健康威胁》指南。今年，首次“金榜题名”的并不是什么新病毒，而是一项被称为“疫苗犹豫” (vaccine hesitancy) 的群众心理。

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什么是疫苗犹豫？简单的说，疫苗犹豫就是因为怀疑疫苗的安全性，而拒绝注射疫苗。这一股抗拒疫苗的风潮，近20年来越演越烈。不单是在欧洲和美国，甚至连马来西亚也深受其害。配合世卫组织的号召，马来西亚卫生部也于1月22日发出公文，严厉驳斥流行于大马的反疫苗指控。

也许身为华人的我们，并不觉得恰有其事。但这个课题在巫裔圈子里，近来有愈发严重的现象。据卫生部资料显示，有更多人拒绝为自己和孩子注射疫苗。这已造成一些本来可以预防的疾病，有卷土重来的趋势。

例如麻疹从2013年的195宗个案，已增加至去年的1934宗。短短5年内，竟然暴增了近900%！单是去年，就有6个人死于麻疹。如果人们继续抗拒疫苗，传染与死亡个案将会持续增加。不单是麻疹，就连其他传染病像是百日咳和白喉等，都呈现增加的趋势。

马来西亚自1950年代开始，就为小孩提供免费疫苗注射。在国家免疫计划下，孩子们必须接受12种不同的疫苗。而我国在2000年左右，更一举根除了小儿麻痹症，成为一时佳话。

如今是科学昌明的年代，是什么原因让人们反其道而行呢？

对欧美人士而言，绝大部分是受一篇刊登于1998年的著名医学期刊《柳叶刀》（The Lancet）所误导。作者当时在缺乏充分的证据下，就乱下定论认为疫苗会造成自闭症，顿时引起一阵恐慌。如今，这个说法已经被证实为无稽之谈；而作者本身也在2004年出面道歉认错。只可惜人言可畏，因为人们宁可相信谣言，也不相信科学权威的解释。

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马来西亚的“疫苗犹豫”，则是基于宗教狂热因素。一些激进的穆斯林认为，疫苗是“不清真”的产品。那是因为他们认为某些疫苗，包含了来自猪只的脱氧核糖核酸（DNA）和蛋白质。对此，我国卫生总监已经多次回应，证明我国疫苗符合清真标准，绝对可以安全注射和服用。

到底他们的顾虑符合科学吗？坦白说，某些疫苗的生产，的确使用了来自猪只的酵素和蛋白质。但由于它们已被纯化（purified）, 猪只的酵素和蛋白质，从科学意义上来讲和人类的没有差别。就算是有，如此微小的分量，肯定比猪肉佬钞票上的还少！

除此之外，基于我国拥有庞大的非法外劳人数，某些已经根除的疾病可能卷土重来。十分肯定的是，我们不可能为外劳注射免费疫苗。所以笔者认为，我们至少要有计划来监督、预防和减少非法外劳所带来的不确定风险。

因此笔者呼吁，如果你认识任何朋友或邻居拒绝注射疫苗，尽可能劝诫他们。因为就算你有接受疫苗注射，有时抗体水平也会低落。如果他们受到感染，你不知道下一个案例，会不会就是你和家人。