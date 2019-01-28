西甲·梅西进球巴塞告捷续领跑 西甲第21轮继续展开，巴塞罗那客场2比0战胜赫罗纳，领先排名第二的马德里体育会5分，继续领跑积分榜。

梅西（右）在比赛中起脚射门。 （图：新华社）

（马德里28日讯）西甲第21轮继续展开，巴塞罗那客场2比0战胜赫罗纳，领先排名第二的马德里体育会5分，继续领跑积分榜。

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巴塞罗那的塞梅多为球队早早打开局面，梅西则在下半场锁定胜利。目前巴塞以15胜4平2负积49分的成绩继续领跑西甲，领先排名第二的马德里体育会5分。

第九分钟，赫罗纳门前陷入混战，塞梅多点球点附近劲射球门右下角得手。第41分钟，赫罗纳获得扳平良机，但斯图亚尼的射门被特尔施特根用腿挡出，庞斯的补射又被皮克在门线上挡出。巴塞以1比0领先结束半场。

第51分钟，埃斯皮诺萨对苏亚勒犯规吃到本场第二张黄牌被罚下，赫罗纳陷入人数劣势。第68分钟，苏亚勒直塞阿尔巴，后者左路送出横传，梅西面对对方门将挑射入网，打入自己本赛季在联赛中的第19球，助巴塞在客场以2比0全取三分。

皇马球员拉莫斯（左）在比赛拼抢。（图：新华社）

宾泽玛建功

皇马客胜

另一方面，皇家马德里本轮赴巴塞罗那对战西班牙人，宾泽玛上半场两度建功，拉莫斯和替补出场的贝尔也分别有一球入账。“白衣军团”在客场轻松战胜对手，以12胜3平6负积39分的成绩继续占据西甲第三的位置。

开场仅4分钟，宾泽玛便在小禁区边缘补射入网，为皇马占得先机。第15分钟，皇马借战术角球扩大比分，莫德里奇右路传至门前，拉莫斯头槌破网。西班牙人在第25分钟还以颜色，巴普蒂斯塔奥小禁区右角劲射远角得手，为主队缩小差距。但半场补时阶段，皇马再度扩大领先优势，宾泽玛禁区左路低射球门右下角得手，将比分改写为3比1。

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下半时，拉莫斯因伤被换下，伤愈的贝尔也在此后替补维尼修斯出场。第66分钟，卢卡斯．巴斯克斯送出直塞，刚刚登场的贝尔转身射门中的。瓦拉内在第72分钟绊倒皮亚蒂，被当值主裁出示红牌罚下。人数占优的西班牙人在第81分钟扳回一球，罗萨莱斯接队友长传，胸部停球后扫射入网。（新华社）