西甲·罗致联赛8连胜·巴塞巩固榜首抛离马体会 虽然在西班牙杯8强首回合不敌塞维利亚，但巴塞罗那在联赛稳住了阵脚，他们本轮凭藉梅西再次破门下客场以2比0击败10人作战希罗纳，拉开了自己与老二马德里体育会的差距，而皇家马德里则客场以4比2击败埃斯班奴，进一步巩固了前4的位置。

梅西（右）在比赛中起脚射门。 （图：新华社）

（马德里28日综合电）虽然在西班牙杯8强首回合不敌塞维利亚，但巴塞罗那在联赛稳住了阵脚，他们本轮凭藉梅西再次破门下客场以2比0击败10人作战希罗纳，拉开了自己与老二马德里体育会的差距，而皇家马德里则客场以4比2击败埃斯班奴，进一步巩固了前4的位置。

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在西甲第21轮联赛，巴塞凭藉梅西和塞梅多破门成功全取3分，收获了联赛8连胜，积49分排在榜首。此前，早一天开赛的马体会在取胜后一度将他们与巴塞的差距缩短至2分，但如今巴塞在本轮奏凯后，又将差距拉开至5分。

梅西在此役破门后，延续了其自9月23日在联赛首回合对垒希罗纳以来，连续15场比赛都有进球或助攻的纪录，而他也在近7仗打入了9球，表现非常火爆。

目前，梅西在联赛上阵19次贡献19球10助攻，而在各战线则已攻入26球。他在此役的破门是由阿尔巴助攻，后者本赛季已为梅西送出12个助攻，占据了梅西总进球的将近一半。

皇马球员拉莫斯（左）在比赛拼抢。（图：新华社）

皇马取胜凄惨收场

皇马在本轮凭藉宾兹玛梅开二度、贝尔和拉莫斯打入一球取胜，但这对他们来说却是一场凄惨的胜利，因中卫拉莫斯在比赛中受伤，另一名中卫瓦拉内红卡被罚下、右后卫卡瓦哈尔又累积两张黄卡，三人将在下轮或禁赛或伤缺，导致皇马在下轮对垒阿拉维斯时只剩下马塞洛一名主力后卫可用。