若马中关系更密切‧郭素沁：有助棕油出口 原产业部长郭素沁坦言，如果马中关系更密切，绝对有助于中国向大马购买更多的棕油。

（布城28日讯）原产业部长郭素沁坦言，如果马中关系更密切，绝对有助于中国向大马购买更多的棕油。

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不过她强调，购买棕油是商业对商业的形式，如果商业上有需要更多的棕油，他们会购买更多，当然肯定会考量价钱，并不是中国政府向大马购买棕油。

她今日在部门推介大马棕油理事会的新春短片后，在新闻发布会上询及马中目前的关系会否影响中国向大马购买棕油的意愿时，如是指出。

她不认为马中关系目前有大问题。

"昨天中国驻马大使馆的新春开放门户活动，我们有两位部长和一位副部长出席，还有多位的国会议员也出席，这显示了我们珍惜与中国的关系。首相也经常公开说他和中国没问题，如果有时间，他会再次访问中国。"

询及大马目前取消了多个和中国的项目，她表示，这并非她的部门。

她说，她希望中国可以向大马购买更多的棕油，但根据去年的记录，中国向印尼购买更多的棕油，因为印尼的价格更便宜。