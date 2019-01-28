外资持续回流．全周净买4.56亿 尽管上周仅有4天交易日，但仍净买4亿5559万令吉，相比前期4亿1732万令吉相差甚小。

亚洲市场节节攀升的带动下，加上将近新春而期待红包效应，马股交投逐渐恢复，外资也连续回流马股，尽管上周仅有4天交易日，但仍净买4亿5559万令吉，相比前期4亿1732万令吉相差甚小。

广告

同时，尽管仅有4天交易日，上周整体交投量仍增加和冲破百亿令吉，从93亿2167万令吉至102亿3000万令吉。

与外资渐渐流入马股相反，散户参与度有降温迹象，从24.69%微跌至22.09%，买入17亿9898万令吉及卖出18亿3682万令吉，净卖3784万令吉。

而本地机构继续为净卖方，持续前期战略，大幅抛售撤离马股，买入35亿6668万令吉，卖出39亿8443万令吉，净卖出4亿1775万令吉。

马股参与度方面，本地机构仍是主要参与者，但参与度稍有滑落至45.92%，而外资参与度则高于前期的6.04%，达到31.99%。