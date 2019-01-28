接烫手芋！终于有新CEO．FGV起死回生？ 过去数月让人议论纷纷的FGV控股新首席执行员结果终于出炉，获委任的拿督哈里斯将带领新管理层重振FGV控股，有望破旧立新。

过去数月让人议论纷纷的FGV控股（FGV,5222,主板种植组）新首席执行员结果终于出炉，获委任的拿督哈里斯将带领新管理层重振FGV控股，有望破旧立新。

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而原本身兼两职的拿督威拉阿兹哈阿都哈辞去暂代首席执行员职务，现只担任该公司主席一职。

根据F G V控股发出的文告指出，哈里斯除了曾担任捷运机构（MRT Corp）的总监，拥有丰富企业管理经验，还在种植业中各部门扮演过领导角色，包括金希望种植中担任策略与业务发展主管和森种植（SIMEPLT,5285,主板种植组）的下游营运主管。

而这也让部份投资者恢复信心，上周三委任消息一出，股价就涨回到1令吉水平，全天扬8仙或8.60%。

回顾去年9月，该公司前首席执行员因舞弊案被董事部停职后，股价数月一路下挫，变成仙股，并在12月14日写下其上市以来历史新低63.5仙挂收。

而拥有在种植业中丰富领导经验的哈里斯是否能带来新管理层顺利进行重组计划，让FGV控股起死回生，一切还需时间来解答。