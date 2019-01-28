25年后与工人姐姐重聚·阿Sa热泪盈眶 Eden姐姐从阿Sa两岁开始照顾她到小学三年班，她们已经失去联络25年，阿Sa表示Sa爸最近终于找到Eden姐姐，而阿Sa亦在instagram分享她和Eden姐姐的故事……

（图：阿Sa IG）

（香港28日讯）蔡卓妍（阿Sa）昨晚在社交网上载一张合照，照片中阿Sa紧抱一名女士，原来该女士从阿Sa两岁开始照顾她，直至阿Sa小学三年班，之后俩人就失去联络25年，阿Sa表示Sa爸最近终于找到Eden姐姐，而阿Sa亦在instagram分享她和Eden姐姐的故事：

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「这个是从我2歳开始照顾我到小学三年班的Eden姐姐 大家失去联络25年 直至最近爸爸终于找到她！！原来她后来再来了香港工作！没见那麽多年 一见面大家都热泪盈眶 她说她换了很多个银包 但是银包里还是会放着我小时候的照片

我的小时候 爸爸妈妈都要为煳口奔驰 虽然他们每天都忙着工作 而且我们家境也不算富裕 但是爸爸妈妈仍然给我最好的生活 也让我可以认识到Eden姐姐 Eden姐姐可以说是参与过我人生里面 其中一个十分重要的人 在我最幼稚的岁月里 她一直陪伴着我 我们甚至剪了一样的髮型 她陪我到公园嬉戏 我陪她到我家附近的美容店做facial 我们一起看电视 一起唱歌 一起祈祷 她时常都会用她的工资请我吃零食 还会给我买小礼物 有时爸爸妈妈星期天要加班 Eden姐姐也会带着我去参与她和朋友的假期活动 反正那段时候 我们一直形影不离 直至她要回菲律宾

那个时候 没有手提电话 没有电脑 没有e-mail 要保持联络并不是一件容易的事 但是缘分再让我们碰上了 今天再见面 感觉是见到一个很久没见的亲人 感谢上天能让我再见到她 让我可以在以后的日子 报答她为我付出的青春和爱。」

（明报即时娱乐）