开门红！逾13亿标获淡宾尼土地．双威拓狮城财路 双威子公司以4亿3450万新元（约13亿2316万令吉）成功攫获位于新加坡淡滨尼的6.16英亩土地，赢得新年开门红，助双威扩展新加坡的业务。

双威（SUNWAY,5211,主板工业产品服务组）子公司以4亿3450万新元（约13亿2316万令吉）成功攫获位于新加坡淡滨尼的6.16英亩土地，赢得新年开门红，助双威扩展新加坡的业务。

广告

该土地为双威今年获得的第一块地库，若该土地发展成私人公寓，其发展总值预计达8亿新元（约24亿令吉），有望提高双威的发展总值从原本的544亿令吉至568亿令吉。

另一方面，该子公司为双威持股35%的联营公司，意味着该土地买卖如何影响都在资产负债平衡表之外，并不会影响双威的负债比。

双威自去年杪脱售旗下教育资产来减贷后，净负债比已改善至0.45倍。

双威产业未入账销售21亿

目前双威产业未入账销售为21亿令吉，料可提供1年清晰度，而56亿令吉的未认列订单预计提供2至3年清晰度。

据之前双威管理层表示，2019年双威预计推出总值20亿令吉的产业，其中10亿令吉产业位于新加坡。

广告

与大马产业前景低迷不同，新加坡公寓需求仍具弹性，而新购土地发展计划预计在2020上半年推出，可确保双威新加坡产业推出的可持续性。