“掌握它，解决它，优化它”‧杨美盈促下属为人民提供优质服务 能源科艺环境部长杨美盈部长主持部门年度汇报会时说，在73个倡议中，有20个有关能源领域、22个是科学和科技及革新领域、20个环境和气候变化领域、5个组织卓越及6个策略议题。

（布城28日讯）能源科艺环境部长杨美盈部长今日推出2019年能源科艺环境部73个倡议，并以超过150个执行方案来完成这些目标。

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她主持部门年度汇报会时说，在73个倡议中，有20个有关能源领域、22个是科学和科技及革新领域、20个环境和气候变化领域、5个组织卓越及6个策略议题。

她解释，在能源领域有四项内容，即提高马来西亚电力供应行业（MESI）、确保沙巴电力供应产业（SESI）的永续、在2025年达到20%的可再生能源和节省8%的能源效率。

“该部将持续推动科学和科技及革新领、加强治理、巩固生态系统、精简化研发倡议。”

她说，在环境和气候变化领域的内容，该部推出3E即加强执法（Enforcement）、参与度（Engagement）和教育（Education），以及应对气候改变。

“该部的执法力度不足，为此今年会加倍执法力度，若相关单位与人士触犯相关法令，该部将逮捕他们，并将之控上法庭。”

在策略议题上，该部将成立研究团队来研究内阁文件、减少公司与部门机构的官僚作风、加强顾客对整体机构的满意度、以每周视频、新闻发布会、文告来发布部门政策与倡议、与国州议员共商政策与议题、改善部门与媒体的参与度。

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杨美盈也在场勉励部门公务员采取“掌握它、解决它、优化它”（Own it.Do it. Ace it）的态度，有责任地解决问题，并为人民提供优质的服务，同时通过创造优越员工的经验、鼓励高潜能发展及良好价值植入文化的方式来达到组织优越的倡议。