人口增加．经济蓬勃．美里城产业需求看涨 美里是砂拉越第二大城市，2005年获颁美里城地位后，该城经济稳健成长，以商业和就业机会来说相当多，产业是美里城其中一个主要领域，特别是商业、工业和住宅产业。

美里是砂拉越第二大城市，2005年获颁美里城地位后，该城经济稳健成长，以商业和就业机会来说相当多，产业是美里城其中一个主要领域，特别是商业、工业和住宅产业。

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过去这些年，美里城商业、工业和住宅产业发展稳定，兴建中的产业类型包括半独立和独立洋房、排式店屋、工业大厦，以应付美里城人口增加、经济蓬勃的需求。

美里城零售业稳健成长，即使是目前经济展望看淡，但显示有改善，美里房屋发展公司的一些工程，包括水上主题乐园、购物大厦、文化村、圆形剧场、酒店和人工小岛仍在进行。

购物商场平均出租率83%

美里购物商场平均出租率大约是83%，位于中央商务区的购物商场，出租率比市郊高，不过，由于整体市况缓慢，该领域的成长未见加速。

过去5年美里零售业空间稳健增长，有一个新的商场已建好，与此同时，新的现代化购物商场享有较高租金，特别是位于中央商务区的地点。

在策略性地点的新商场，出租率不错，例如位于中央商务区的Permaisuri Imperial城市商场，美里最新开张营业的商场是双层楼的E-Mart Riam，由E-Mart集团发展。

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酒店平均出租率68%

酒店业方面，美里城酒店平均出租率大约68%，以出租水平来说，3星和4星酒店比较理想，是前来美里旅客优先选项，在购物商场附近的酒店，例如Bintang Megamall附近的Imperial Permaisuri商场酒店，以及Meritz酒店，这些是旅客属意的投宿产业。

2018年美里城酒店领域保持稳定，汶莱人周末会前来美里购物商场消费，美里最靠近汶莱，从2015年开始，美里是砂拉越州内，最多汶莱旅客观光的城市。

在美里，75%的酒店位于美里城市地区，提供超过65%的酒店客房，根据美里酒店的供应量，最普遍的是4星级酒店，占酒店客房总量的54%。

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工业产业发展步伐保持不变

至于工业产业，与前期比较，美里工业产业发展步伐保持不变，之前已完工不少工业单位，多数位于市郊，例如在美里绕道的Eastwood工业园。

在新的工业产业发展计划，并没有新区供发展工业产业，主要还是集中在Eastwood工业园、Permy科技园、东姑工业园，以及迪沙士那汀工业园，有比较多的新工业产业，例如半独立和独立排式工业园。

其中半独立的轻工业大厦，面积大约2000平方尺，是中小型企业用来充当工作间和货仓用途，工业大厦的价格，特别是双层和半独立工业大厦已上涨，新推出的售价超过100万令吉，面积较大升至120万令吉。

基本上，美里城工业产业的出租率和租金保持稳定，该城市郊仍有不少地段，在基本设施、衔接道路网络改善的情况下，预测美里城工业产业发展潜能可期。

在住宅产业的发展，知名发展商NAIM Cendera、美里房屋与Parabena公司，继续兴建更多住宅房产，主要的房产计划包括：Bandar Baru Permy Jaya、Desa Senadin、Taman Tunku和Taman Jelita。

地价上涨 房产竞争力不减

房产价格竞争力不减，预测会继续上扬，主因是土地价格上涨，基本设施改善推动美里城产业发展，特别是综合产业计划。

一般来说，新推出的单层、双层排屋中间单位、单层、双层半独立单位，价格分别是30万、45万、50万和70万令吉。

随着美里城的发展往北、往南延伸，新的房产计划多数位于市郊地区，这里土地价格比较便宜。

总的来说，市场对美里城商业、工业和住宅产业的需求仍在轨道上，许多有潜能的买家在适合的地点，寻求适当的产业，开展他们的业务和新生活。

资料参考：亨利行产业顾问公司市场报告