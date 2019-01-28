房东可以叫租客搬吗？ 请问：“我可以基于这些问题，提早要求她搬出去吗？我只向房客收取一个月的房租抵押金。”

徐太太来信指出，她面对新搬来女房客的问题，这房客与她同住在一间屋子，入住至今大约3个月，在同屋居住是徐太太的女儿张小姐，她因为工作的关系，经常会到外地出差。

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她说，在开始居住的第一个月，新房客还算有纪律，接下来问题陆续出现，比较常见的有：浴室（通常只是她一个人使用）非常不卫生，从未见她刷洗马桶，经常留下一些污渍，再来是搬进来之前约定：使用厨房时只能煮简单食物，水煮或清蒸可以接受，可是，她经常趁主人不在家，炒肉、炸香肠、煎鱼，厨房满地油烟，这是徐太太不能接受的事情。

最近更离谱，在刚过的周末，她去外坡参加外甥的婚礼，原本是在晚上才回到吉隆坡，不过，因为交通的安排，她提早回到家，入屋前，看见进屋玄关有男生的拖鞋，再来是房间内的男女谈话声，客厅沙发留下零食袋等等。

请问：“我可以基于这些问题，提早要求她搬出去吗？我只向房客收取一个月的房租抵押金。”

答

实力产业经纪公司总裁陈建业说，不晓得徐太太是否有和女房客签租约，根据我们在市场观察，只是租房，而且与屋主住在同一间屋子内，一般比较少签租约。

假如有签租约，通常是根据租约来决定下一步，例如租约未满之前，任何一方要提早结束，应该如何安排。

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不过，即使有签租约，也要看租约是否有详细讲明，好比不可煮食、不可带朋友回来过夜等等，我们假设双方并没有签租约，而是口头的君子协定，那么，屋主需要通知女房客，叫她另外找屋，并且给予足够的时间。

为避免继续住在同一间屋内，发生不愉快的事，徐太太或许需要亏损自己，就是除了退回一个月的房租抵押金，另外，再补她一个月的租金，方便她另外租房，需要支付房租抵押金，或是物色到房间之前，可以暂时租民宿。

在巴生河流域，要物色到个人居住的房间并不困难，就看租客本身是否有意愿掌握时间去寻找房间。