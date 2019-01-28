理大考古队新发现．康华丽堡又找到大炮迫击炮 槟州康华丽堡继去年找到大炮和炮弹后，再有新发现！理大考古队上星期五再找到一个大炮和一个迫击炮，并相信可能还有约30个大炮有待发现。

曹观友（右起）、莫达赛丁、杨顺兴、法力占和尤端祥考察新发现的大炮和迫击炮。（图：星洲日报）

（槟城27日讯）槟州康华丽堡继去年找到大炮和炮弹后，再有新发现！理大考古队上星期五再找到一个大炮和一个迫击炮，并相信可能还有约30个大炮有待发现。

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槟首长曹观友今日在理大环球考古研究中心总监拿督莫达赛丁及Think City董事经理韩丹阿都马吉的带领下，到场视察新发现。

曹观友：军营房附近或有03大炮

曹观友说，考古队相信在该堡的军营房附近还有约30个大炮，所以会继续考古工作。

“这里的每一层土地都有历史，团队也已经探索到城堡某部份的最基底，以发掘可能埋藏在地底的文物。”

他说，团队也发现了疑似日据时期所留下的轨道遗迹，但实情还有待考究。

“团队会研究为何这城堡里会有轨道，是不是用来载黄金或犯人。”

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他表示，去年考古队所发现的大炮已进行了60%的研究和修复，以了解大炮的制造年份和背景等。

发现2枚1787年铜币团队也发现2枚刻有“United East India Company”的铜币，上面印着1787年。

莫达赛丁：迫击炮是重要发现

莫达赛丁说，迫击炮是团队的重要发现，因迫击炮数量不多。

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“我们会考究为何迫击炮会被埋藏在这里（近军营处）。军营处有10个房间，我们在第一个房间前找到它。”

韩丹阿都马吉说，康华丽堡将继续考古工作，以了解该堡的实际历史情况及藏有的文物。

135年历史喷泉修复启用

曹观友也率队到邻近槟岛市政厅大厦旁的小草场主持仪式，让有135年历史的喷泉重现当年的华丽。

曹观友说，这喷泉的修复是根据佛罗伦萨宪章来执行的，该处也是槟州首个被修复的历史花园，而且是根据旧照片和记录来修复的。

“这工程于去年2月14日动工，Think City承担40万令吉的修复费。”

槟州旅游发展委员会主席杨顺兴说，该喷泉在1883年7月落成。出席者包括槟州秘书拿督斯里法力占及槟岛市长拿督尤端详。

考古队找到的文物。（图：星洲日报）

杨顺兴（前排右三起）和曹观友等为喷泉主持启用礼。（图：星洲日报）