疑超车起争执酿命案．罗里司机涉撞死人被捕 这事件于昨日傍晚6时45分左右，在怡保老虎巷的怡保皇家高尔夫球俱乐部前面的交通灯处发生；死者叶池昌（66岁），住在怡保白兰园，遗下妻子与1子1女。

死者叶池昌（小图）驾驶的轿车。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保27日讯）疑因超车引起争执，造成一名华裔退休商人被撞倒，送院后不治，警方扣留一名罗里司机，从谋杀角度调查此案。

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这事件于昨日傍晚6时45分左右，在怡保老虎巷的怡保皇家高尔夫球俱乐部前面的交通灯处发生；死者叶池昌（66岁），住在怡保白兰园，遗下妻子与1子1女。

谋杀角度调查．嫌犯疑吸毒

被扣留嫌犯为一名巫裔青年（32岁），来自吉隆坡，尿检显示对冰毒产生阳性反应。

事发时，死者驾驶轿车朝白兰园方向行驶，相信是在回家途中，而嫌犯则驾驶罗里朝相同方向行驶。

警方：事后报案．嫌犯指死者持棍敲车镜

怡保警区主任莫哈末阿里助理总监表示，嫌犯在事发后报案指出，死者驾驶轿车超越嫌犯的罗里，嫌犯停车时，死者下车拿了一枝木棍，敲打罗里左边车镜。

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“嫌犯没有下车，死者很生气地要转去司机位之处，由于感到害怕，嫌犯疾驶离开现场。

目击者指死者跌倒被车轮撞及

“根据目击者说，死者跌倒在地，被罗里后面车轮撞及，而嫌犯并不知道这情况发生。”

莫哈末阿里表示，死者身上有车轮痕印，较后被送往怡保苏丹后拜润医院（中央医院）急救室，挣扎至晚上7时40分不治。

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他指出，嫌犯较后被扣留，尿检显示对冰毒产生阳性反应。

嫌犯拥案底

他说，警方调查发现嫌犯有3项犯罪前科，包括于2016年在吉隆坡增江涉及刑法420条文（以诱导方式欺骗他人交出财物）案而受到通缉；另2项犯罪前科是于2003年在华都牙也涉及刑法376条文（强奸）罪案、2017年在拿乞涉及毒品案。

据知，此案发生后，罗里离开现场，受到公众人士驾车追踪，并且通报警方。

死者被撞后仍清醒．手机交路人致电朋友

死者儿子叶大卫今日领尸后受询时表示，事发后，其父亲仍然清醒，要求路人以其手机致电通知朋友，而朋友接到通知后转告家人。

他说，他们接到通知后，马上前往医院，惟父亲最终不治。

他表示，根据其父亲的朋友说，有人看见其父亲被撞，也看见其父亲当时下车和人发生争执。

有关其父亲被指拿木棍下车的事，叶大卫表示，他们并不在场，没有看见事发情形，此案交由警方来处理了。

他认为，涉及者不应该撞人，也不应该撞了人后离开。

明举殡火化

死者遗体目前正在白兰园住家里办法事，订于本月29日（星期二）举殡火化。

记者到事发现场时，发现案发交通灯前马路旁边的草地上留下车轮痕，同时死者轿车仍然留在现场附近。