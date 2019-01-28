现金或贷款．哪个买屋方法妥当？ 他在信中表示，今年已经52岁，太太50岁，考虑以现金买屋，可是，又担心发展商面临财务危机，或是房屋计划被搁置。

曾先生披露，他在2017年脱售一间房屋，手上有一笔现金，过后在2018年11月，与太太联名和发展商签买卖合约，订购一间大约50万令吉的房屋，并已支付10%的首期钱。

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他在信中表示，今年已经52岁，太太50岁，考虑以现金买屋，可是，又担心发展商面临财务危机，或是房屋计划被搁置。

以下是他提出的问题：

1）如果用现金买屋，会有什么风险？

2）假如向银行贷款买屋，会比较安全吗？

答

陈钟灵说，假如是用现金买屋，主要会亏损房屋兴建期间，本金存放在银行的利息，如果是向银行贷款购买，在银行发放分期屋款给发展商后，会向贷款者收取按工程进展利息；另外，贷款者需要支付签署贷款合约的律师费、印花税和其他费用。

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作为建议供参考，也许曾先生可以选择贷款，但不要领取太高额度的贷款，好比说只贷款60%或是50%，这样不需面对太长的贷款期，例如贷款10年，或是减轻每月的分期付款，同时，也不会动用太大笔现金，可以将一部份资金储备起来，在需要进行其他投资规划时，方便调动资金。

贷款银行为保障本身利益，会向发展商索取保证文件，万一发展商陷入财务困境，屋地会受到保护，贷款者银行可以向发展商的贷款银行提出赎回要求。

搁置就是梦魇

不论是以现金或向银行贷款买屋，假如遇到发展计划搁置，对购屋者来说，都是一样倒楣，举个例子，假设购屋者已付10万令吉，而工程进展却遥遥无期，或是购屋者本身付了10%首期购屋款，其他的贷款由银行支付，万一建屋工程停顿，银行一样会向贷款者征收已付屋款的利息。

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文：郑碧娥