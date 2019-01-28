“非常不认同”．屋龄逾6年．仍须缴盈利税 请问：“除了被迫缴交产业盈利税，还有其他可以减少缴付产业盈利税的办法吗？”

林先生有一间屋龄35年的房屋，他准备在农历年过后脱售，这是一间坐落在二线城市的排屋，他准备卖了搬来城市居住，可能是与孩子共住，或是在孩子住家附近，买一个小面积的公寓。

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不过，他顾虑到脱售这间房屋，将被征收产业盈利税，因为从2019年1月1日起，脱售6年以上房屋，需要缴交产业盈利税，他对这项措施非常不认同，并认为这对老旧房屋的业主是一项打击，林先生说，他今年已70岁。

请问：“除了被迫缴交产业盈利税，还有其他可以减少缴付产业盈利税的办法吗？”

答

购屋者协会中文组主任陈钟灵说，2019年1月1日生效的产业盈利税（RPGT）措施，细节包括：脱售价格在20万令吉以下的住宅产业，不需要缴付产业盈利税；在新的产业盈利税措施之下，第6年起脱售房产，个人投资者需缴付5%税务，公司被征收的税率为10%，过去个人投资者，购买产业满5年，在第6年脱售不需缴付产业盈利税，公司需缴交的税率为5%。

由于持有产业多年，到了今天，产业价值大幅增加，假如在2019年脱售，将被征收大笔产业盈利税，基于这个因素，政府建议以2000年1月1日市价为计算脱售产业，需缴付产业盈利税的基础，举个例子，假设林先生在1983年是以5万5000令吉购买，今天价格已来到35万令吉，如果是以2000年的市价计算，假设那年平均市价是12万令吉，那么扣除买卖房屋、房屋贷款，装修房屋等开销，估计这些开销是10万令吉，需要被征收的税务是：35万令吉卖价，减去22万令吉，还有17万令吉，17万令吉的5%缴税额是8500令吉。

对一名退休人士来说，8500令吉是一笔很好用的数目，如果林先生尚未用掉一生人享有一次免缴付产业盈利税的优惠，那么，在脱售房屋时，可以通过律师楼提出申请。