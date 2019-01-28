刘振仪．选择相信 “网络爱情骗子”



大家请看清楚这6个字，把这6个字的意思紧紧记在脑海。

“网络爱情骗子”

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大家请看清楚这6个字，把这6个字的意思紧紧记在脑海。

顾名思义，网络爱情骗子就是在网络上，用爱情迷惑人心后再骗走钱财的一群人。这么浅白的解释方式，不会不明白吧？

在新闻界，网络爱情骗子干案的故事已不算什么劲爆的新闻了。即便今天刊登一则类似的新闻警惕民众后，明天依然会传来另一个案。日复一日发生类似的事，确实不算什么大事。

可是，即便网络爱情骗子的干案手法多么容易明白，即便此前已有千百宗类似的案例，媒体上网络流传再多的类似新闻，依然有人中网络爱情骗子的招，把毕生积蓄双手奉上。

比如本月，槟城警方发布一宗案件，来自浮罗文丁的56岁妇女在3个月内陆续把28万令吉转账给一名网络上结识的陌生人，这只是千百万宗个案里的其中之一。

槟城西南警区主任安巴拉甘也千遍一律地再次提醒民众“不要再轻信网络上的陌生人了”，但人们真的有听进去吗？

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网络爱情骗子存在的基础在于网络。网络年代，资讯五花八门，在现实生活中缺乏娱乐活动的人，坐着滑手机接受各类资讯成了最大的娱乐；在实境中没有朋友的人，可以通过网络上的社交媒体，建立全新的形象，结交新朋友，以另一张脸展示在世人前。

这虚拟世界成为许多人找到存在感的来源，生活的依靠，精神的寄托。网络爱情骗子正是看中这一点，找目标下手。

首先在社交媒体建立新用户帐号，随手找到陌生人的照片，冒用此陌生人的身份出现在网络，鉴定目标，和目标人物交朋友，再交换手机号码私下联络，无时无刻为目标人物送上关心和爱护，攻克其心，建立爱人关系，获取信任。

接着，这位“爱人”总会找到一些理由，比如千里迢迢来找目标人物时却在入境时遇阻，或者已寄出的礼物出了问题，要求目标人物先出钱解困。早已身陷其中的目标人物，此时早已迫不及待想与爱人见面，或者收到爱的礼物，已经无法理性思考，把钱财双手奉上。

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写到这里，笔者也觉得腻了，也许你也看腻了吧？这个年代，谁还不知道这种干案手法？

每当发生这类事故，笔者本身或身边的人都忍不住笑了一下问：“为什么还上当？”说穿了，是因为现代人身在看起来多姿多彩的世界却有一颗空虚的心，受不了这种精心设计的关爱伎俩吧。

也许，网络爱情骗局的受害者不是笨到无法分辨什么是真，什么是假，而是选择了相信，给自己一个假希望。只不过，虚拟世界里寻找的希望本来就是不实在的，何必一再蒙骗自己，等到以钱财买到答案那一刻，才肯接受事实？