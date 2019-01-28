黄启灏．型男幻想曲 每天早晨，我和金局长都是最先到办公室的人。可能因为彼此都是组长级，要以身作则，所以都会提早上班。

每天早晨，我和金局长都是最先到办公室的人。可能因为彼此都是组长级，要以身作则，所以都会提早上班。

广告

因此，我们有很多私下聊天的机会，自然感情比较好，我自然也会把2019年要下决心健身这种烂到掉渣的远大目标告诉他。他眯起了眼睛，带着怀疑的笑意说：不如，先下定决心改头换面，从外在开始着手，比较实在。

韩国人超级在意外表。除非锻炼到明显突出，否则对男人来说，身材这种东西，脱了衣服才会看到。壮男需要付出的精力太多，型男比较容易实现。

我很讨厌你的外套，他说。

还有你那双皮鞋，他又说。

你平时的衬衫～够了，我不能再让他说下去。我的自尊心比去年又脆弱了0.06736%，所以我要拜他为师，让他带我去逛街买衣服。品味这家伙，既然我缺乏，那姑且盲目相信前辈的意见。如果失败，就把金局长杀掉。

最近风靡全球，日本收纳教主近藤麻理惠的整理法，给了我很大的启发。我打开衣柜，喟然发现我从槟城带来的衣服，有些已经陪伴了我好多年，有些更是厦门时期就买的。我在韩国竟然除了冬天穿的羽绒服和一套西装以外，只买过两件新衣。

广告

作为一个重感情，不舍得扔东西的好男人，我试图从旧衣物中寻找让我怦然心动的理由，不想它们却原来spark不起多少joy了。

想到旧衣服隔了这么多年我都还能穿在身上，证明了我的身材并不是魅力的主要绊脚石。于是我愿意花一笔钱，在2019年中与时尚接轨，写下人生最帅气逼人的一页。

韩国质量比较好的衣服都不会很便宜。

金局长在1970年代经济转型的汉城长大，还在美国的大都会泡过几年，虽然算不上时装达人，但应该怎样穿才担当得起40岁的韩国型男，他还是很有把握的。最关键的是，他知道哪里可以用低预算，买到中上等好货。

广告

我决定一个季度豁出100万韩元。这几乎是4000令吉的预算了，对永远只肯在饮食上慷慨的我来说，算很有出息了。

东大门时装款式多，但针对的是外国游客和比较年轻的世代。如果我有一张像孔刘的娃娃脸，我想选择可以很多元化。

但可惜，我从中学时期就一副大叔样，左邻右舍都说我像时任槟首长许子根。岁月不饶人，终于是名副其实的大叔了，所以充年轻已经来不及。

金局长个子挺高大的，臂弯宽厚，是典型朝鲜民族的体格。平日衣着得体，不管是出外勤和客户开会穿的洋服，还是礼拜五的休闲打扮，都让人看了顺眼舒服。

健身之前，先搞好自己的look吧。还是那句：一切，先从想像开始。