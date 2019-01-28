章锳：大山脚巴刹是经济命脉．“搬不搬须深入探讨” 槟州行政议员章锳说，大山脚巴刹搬或不搬，必须深入探讨。该巴刹是大山脚市中心的经济命脉，也是特殊的巴刹，包含一般社区巴刹供消费者购物及批发中心的功能。

章锳（中）为回家吧百家姓新春嘉年华会开幕后，与嘉宾及工委合照；前右三起郑木炎、陈润辉及李凯伦（左四）。（图：星洲日报）

（大山脚27日讯）槟州行政议员章锳说，大山脚巴刹搬或不搬，必须深入探讨。该巴刹是大山脚市中心的经济命脉，也是特殊的巴刹，包含一般社区巴刹供消费者购物及批发中心的功能。

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她说，为谨慎作出决定，州政府及威省市政局共拨款3万4000令吉，供Think City及Arts Ed专员打造大山脚巴刹的社区文化地图。

她说，那2个组织的专员近期内将进行民调，收集大山脚市民的看法和意见，以设计出一个符合大多数大山脚人要求的社区文化地图。

“回家吧百家姓新春嘉年华”开幕

章锳昨日在大山脚巴刹楼顶，为大山脚之友从心走进大山脚“回家吧百家姓新春嘉年华会”开幕时说，大山脚之友以大山脚的人文打造大山脚独有的文化艺术活动，为大山脚的旅游及经济活动创造新高点。

她说，政府无法做完，社区活动须靠每个人参与贡献力量。政府支持举办这些活动，而活动最终必须由社区主导。

“一个社区的特色，有时不必靠花钱打造景点，社区里的人事物就已是最大的卖点。”

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郑木炎：嘉年华助各宗祠交流

大山脚之友从心走进大山脚总策划郑木炎说，这项嘉年华会让各宗祠交流配合，传承文化。

马章武莫州议员李凯伦说，大山脚市区已变得不一样，除了硬体建设，也很注重精神文化素养。

“回家吧，百家姓新春嘉年华会”即日起至2月2日，在大山脚巴刹楼顶举行，每天上午10时至晚上9时，欢迎民众去参观各姓氏史展及参与系列文艺活动。