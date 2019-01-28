警方：属谣言．居銮掳童案假的 居銮警区主任莫哈末阿都指出，社交媒体和手机通讯程式WhatsApp在1月26日流传有关讯息，指居銮区数小时前发生一起案件，一名1岁孩童被开着红色国产轿车的嫌犯掳走，盼民众广传协助寻人，并附上孩童父亲阿兹米尔的电话供目击者联络。

（居銮27日讯）社交媒体流传一段求助信息，指居銮发生一起1岁孩童遭掳走事件，唯警方郑重否认讯息内容，并要求民众不要轻易相信这类捕风捉影的假消息。

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居銮警区主任莫哈末阿都指出，社交媒体和手机通讯程式WhatsApp在1月26日流传有关讯息，指居銮区数小时前发生一起案件，一名1岁孩童被开着红色国产轿车的嫌犯掳走，盼民众广传协助寻人，并附上孩童父亲阿兹米尔的电话供目击者联络。

居銮警方呼吁民众不要轻易相信这些捕风捉影的谣言，并劝告民众未经查证，勿随意转发此类讯息，以免引起社会的不安。

民众散播假消息将触犯1998年通讯及多媒体法令第233（3）条文，一经定罪，将面对罚款不超过5万令吉或监禁不超过1年的刑罚。