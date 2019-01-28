瑞华飙近23%．马股由升转跌 截至中午休市时，富时隆综指数跌2.32点，至1698.71点。

亚洲主要区域股市28日普遍上扬，马股开高4.38点，至1705.41点，惟后劲不足，在蓝筹股拖累下回落，跌破1700点关口，最高攀上1705.50点，最低至1696.89点。

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截至中午休市时，富时隆综指数跌2.32点，至1698.71点。

富时创业板指数跌34.88点，至4429.57点；富时全股项指数跌18.43点，至11767.53点。

金融服务股指数跌13.56点，至17622.97点；种植股指数跌0.73点，至7301.44点。

上升股有268只，下跌股392只，另355只平盘，成交量11亿9500万股，值7亿5584万令吉。

25日宣布私有化，瑞华机构（SUIWAH,9865,主板消费产品服务组）领涨50仙或22.94%，至2令吉68仙。

英美烟草（BAT，4162，主板消费产品与服务组）升14仙，至38令吉54仙。

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合顺（UMW,4588,主板消费产品服务组）升14仙或2.39%，至6令吉。

乔治肯特（GKENT,3204，主板建筑组）升3仙或2.68%，至1令吉15仙。

子母牌炼奶（DLADY,3026,主板消费产品服务组）领跌58仙，至61令吉40仙。

贺特佳（HARTA，5168，主板医疗保健组）跌15仙或2.61%，至5令吉59仙。

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顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）跌6仙或1.21%，至4令吉92仙。

云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）跌2仙，至3令吉16仙。

云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）跌5仙，至6令吉83仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）跌2仙，至24令吉78仙。

联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）跌3仙，至5令吉65仙。