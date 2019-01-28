培养第3代接班．李嘉诚孙女加入家族地产公司 据《香港明报》翻查资料所得，年仅23岁的李泽钜长女李思德（Michelle）继出任慈山寺，以及家族旗下两间离岸公司董事后，上月底进一步出任李氏家族旗下私营地产公司兆丰地产董事职务，参与家族赖以起家的本地房地产生意。

李嘉诚去年5月退休，将企业王国交棒到长子李泽钜（左）。 （图：法新社）

（香港28日讯）长和系创办人李嘉诚去年5月退休，将企业王国交棒到长子李泽钜手上后，似乎亦开始培养家族第三代接班。据《香港明报》翻查资料所得，年仅23岁的李泽钜长女李思德（Michelle）继出任慈山寺，以及家族旗下两间离岸公司董事后，上月底进一步出任李氏家族旗下私营地产公司兆丰地产董事职务，参与家族赖以起家的本地房地产生意。《香港明报》曾向长实方面查询，惟至截稿前未获回覆。

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相比李嘉诚的上市地产旗舰长江实业，兆丰地产业务一直非常低调，翻查资料，兆丰地产早在1972年、即长实上市同年已经成立，当时创办成员是李奕及李澍霖，分别是超人的叔父及堂弟，这两名亲戚在李嘉诚创业之初扮演重要角色，因为1950年他开始创办塑胶厂生意时，正是由李奕及李澍霖借出4万元，加上自己的1万元，才成功创业。

直至1980年，兆丰地产股权开始由李嘉诚接手，而超人“御用秘书”洪小莲亦加入公司董事局，当时李奕仍保留董事职位，至1988年李嘉诚才取代李奕的董事地位，初期更有当年是超人左右手的周年茂出任董事，但至2000年左右开始，兆丰地产一直只由李嘉诚、李泽钜及李泽楷父子三人，以及长和系另一老臣子鲍绮云出任董事，而李思德的加入则是兆丰地产过去近20年来，董事局的首次变动。

不过，多年来兆丰地产绝少进入公众视野，据长和系2015年重组时提交文件，现时兆丰地产属李嘉诚家族信托旗下私人公司，并与当时主要从事房地产业务的长实合资持有私人公司Jabrin Limited，兆丰及长实各占20%及80%股权。而翻查法庭文件，Jabrin Limited在1980年曾参与收购元朗同益街市物业行动，惟其后再无信息。此外，兆丰地产亦曾与已故乡议会主席刘皇发，在1986年合资买入大围仁安医院现址地皮，并曾两度申请将地皮作住宅发展用途均被城规会拒绝，至1989年转让予恒基地产主席李兆基。

虽然公开资讯不多，但如果翻看当日兆丰地产成立的公司章程，已注明公司主要从事“土地投资、发展、按揭及投资于房地产企业”，意味在慈山寺及“Sprinkle Ring Investment Limited”和“LVM Unity Limited”两间离岸公司以外，“超人孙女”或是首次参与家族的房地产业务。（香港明报）