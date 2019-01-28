全国公厕清洁赛霹最赞．瞧瞧4组“冠军公厕” 来看看享有“清洁厕所”美誉的公厕！

怡保极乐洞获得宗教场所组亚军，社长曾耀棠（右三）从房屋及地方政府副部长拿督拉惹卡马鲁巴哈林（左三）手中领奖，左一起是总务钟剑生、地方政府局总监拿督诺依山；右一起是怡保市政厅秘书扎冠和霹雳州行政议员杨祖强。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保27日讯）来看看享有“清洁厕所”美誉的公厕！

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公厕，是个让人又爱又恨的地方。

出门在外，人有三急找厕所的时候，都希望可以找到干净卫生的地方如厕，撇开脏兮兮的厕所不谈，其实有不少单位，包括市政府、购物中心、餐厅、油站、旅游胜地等，对厕所的照顾和卫生程度都很讲究。有的管理者或业者把厕所打造得具有怀旧风情、明亮通风、绿意盎然或芳香怡人等，让人对厕所的好感度大大提升，给予好评。

怡保市政厅致力于打造怡保为全马最干净城市，并以“怡保清洁、绿化和繁荣”为口号，昨天在怡保举行的全国公厕清洁比赛颁奖礼上，霹雳州大唱丰收，在12个组别中夺得4个组别的冠军，包括霹雳州怡保市政厅管辖的拿督达威阿兹哈路公厕获得地方政府组（市议会／市政厅）冠军、动漫影城主题乐园（MAPS）获旅游区组冠军、22HaleStreet餐厅获食店／餐厅组冠军、丹那依淡国小获小学组冠军，成为大赢家！

怡保旧街场22Hale Street餐厅荣获食店／餐厅组冠军，负责人林怡稳（右三）和陈美龄（左一）分别从拉惹卡马鲁巴哈林（左三）和诺依山（左二）手中领奖，右一起是扎冠和杨祖强。（图：星洲日报）

另一方面，怡保极乐洞获得宗教场所组亚军、斯里曼绒AEON夺得购物中心组亚军；江沙路Shell油站夺得油站组季军。

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地方政府组冠军

怡市厅拿督达威阿兹哈路公厕

获得地方政府组（市议会／市政厅组）冠军的怡保市政厅管辖的拿督达威阿兹哈路公厕，此公厕就位于小贩中心旁，环境明亮通风，整洁干净，设备齐全，除了分为男女厕外，还设有残障人士专用厕所、育婴室、祈祷室，走廊墙上挂有怡保特产和照片。厕所内有小盆栽、烘干机等。开放时间是每天上午8时至午夜12时，每次收费50仙。

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食店／餐厅组冠军

22Hale Street餐厅

怡保旧街场22Hale Street餐厅获食店／餐厅组冠军，该餐厅的厕所具有浓得化不开的怀旧风情，环境舒适通风，让人眼前一亮。

餐厅负责人林怡稳透露，该餐厅建筑物本身就具有历史，在打造餐厅时想保留怀旧的风情，也保留了原来的厕所墙面，添入带有复古风情的瓷砖，挂上古典美女图，以带出怀旧的风格。

她表示，该餐厅向来注重厕所卫生，大约每小时会作出检查，并会经常保持清洁，还有阵阵香氛，卫生水平获怡保市政厅给予五星评分。

她说，该餐厅厕所设计具有复古气息，经常吸引到顾客在厕所内拍照。在获得奖项后会继续努力，保持厕所的卫生水平。

宗教场所组亚军

怡保极乐洞

怡保极乐洞在比赛中获得宗教场所组亚军，社长曾耀棠和总务钟剑生在领奖后表示，极乐洞是旅游胜地，游客络绎不绝，厕所必须要保持干净卫生。

“虽然厕所已打造了大约20多年，但是会不时去维修，同时有管理卫生小组去照顾厕所的干净与卫生，几个小时会清洁一次，以确保厕所每天都维持清洁的状态。”

极乐洞附属极乐社，在1980年交由极乐社发展，该洞在园艺方面也得到州属及国家级首奖，近期也得到政府推荐成为国家其中一个地质公园。

旅游区组冠军

动漫影城主题乐园

动漫影城的厕所外观充满埃及风情，厕所内也强调通风与绿意点缀。

油站组季军

江沙路Shell油站

江沙路Syalia EnterpriseShell油站东主第三度在公厕清洁比赛中夺奖！

东主诺丽占指出，经营了9年该油站曾于2015年和2016年夺得亚军，今年则获得季军。在奖项的鼓舞下，会坚持保持厕所的清洁度，让公众可以使用到干净卫生的厕所，这也是该公司的社会企业责任。

“我们有聘请一名专人来打理厕所，半个小时就会去清洁一次，以确保厕所时时保持清洁。

同时，也在厕所内种植树木，厕所外有提供桌椅让人可以坐下来休息。”

购物中心组亚军

斯里曼绒永旺

每一间厕所都有“专人”照顾，每2小时都要清洗一次，而且每2小时，都有管理层人员对厕所的卫生情况进行检查监督，这就是刚刚夺得2019年全国公厕清洁比赛，购物中心组别亚军的斯里曼绒永旺（AEON）广场管理厕所的作业标准程序。

星洲日报《大霹雳》社区报记者趁着今天是周日，人潮最多的时候，前往该广场厕所“巡视”，发现厕所内的卫生管理真的很棒，除了肉眼看去环境清洁之外，也没有任何难闻的异味。

该广场负责人东姑罗斯玛在电话中受访时说，霸级市场能否吸引人潮，除了商品是卖点外，商场的环境也是重要因素，这包括了卫生、环境舒适度及便利等，因此该商场的管理层非常重视厕所的清洁及环境。

“我们商场厕所的环境并没有太夸张或标新立异的设计，但保证了宽敞明亮，让进来方便的客人，不会感觉到拥挤，加上我们做到任何时候都非常清洁的标准，这就给人一种轻松舒适的感觉了。”