精彩数小时高水平演出．龙狮武术团展绝活 敲锣打鼓响连天，龙狮齐贺新岁好热闹！

江沙昭惠庙龙狮团的高桩狮表演让人惊呼连连，瑞狮灵活地在高低不一的高桩上飞跃而过，惊险动作让观众都忍不住捏一把冷汗。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保27日讯）敲锣打鼓响连天，龙狮齐贺新岁好热闹！

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由怡保中国精武体育会主办的“2019龙狮武术迎新春”活动上，各家龙狮和武术团体呈上自家的拿手绝活，接连上场的表演精彩绝伦，让围观的群众看得目不转睛，送上如雷掌声。

此次的活动在华林市AEON BIG购物广场举行，围观的近千群众筑起了人墙，二楼和三楼也站了不少人欣赏此次高水平的演出。

江沙昭惠庙龙狮团的高桩狮表演让人惊呼连连，瑞狮灵活地在高低不一的高桩上飞跃而过，期间还突然从高处弯低身子取来猪笼，惊险动作让观众都忍不住捏一把冷汗。

其他的舞狮表演也百花齐放，有萌态的醉狮、威武的双狮；还有罕见的舞麒麟，非常吸睛，演出也穿插了由各路武术好手表演的刀术、拳术、棍术等，虎虎生威，长达数小时的表演不冷场。

至于主人家怡保中国精武体育会的七彩祥龙带来的压轴演出，气势澎湃，动作干脆利落，团员们展示扎实的功力，腰马合一，随着节奏飞腾跳跃，煞是好看！

黄保生：马龙狮团培养好青年

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该会会长拿督黄保生于会上指出，我国龙狮武术团体的严格、自律、克己精明等精神，为社会培养了一批又一批身心健康、富正义感和乐于助人的好青年。

“舞狮武术团体无疑是建国的资源，这些团体的组织健全成长，为国培育英才。”

他指出，龙狮武术运动如今已被学校、青年团体和体育单位纳入成为主流运动。武术是国际竞赛的主要项目，而世界各国也经常举办舞龙舞狮比赛，水平越来越高。

他说，龙狮武术交流会有效的把各国人民拉在一起，促进亲善，是文化的一大建设。

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他表示，我国龙狮武术运动是中国以外最多人练、成绩最好的其中一个国家。能有此基础，得来不易，也要感谢政府的认同和支持、舞狮团体自身的自爱、自强和争气。

他吁请龙狮团体领导和教练们以更大的爱心和责任教导学员，提升技艺。在争取比赛冠军的同时，塑造人格和精神修养兼具的冠军，才是文化的价值所在。

杨祖强：商场办活动带动经济

万里望州议员周锦欢代非伊斯兰事务局主席杨祖强念出其讲词。杨祖强说，州政府非常感谢怡保中国精武体育会不辞劳苦，每年新春期间，都主动主办一些活动来带动州内，尤其是怡保的新春气氛。选择在商业广场举行活动，也间接带动怡保的商业和消费。精武体育会的这种义举，足以成为社团的榜样。

“上述的活动，州政府及非伊斯兰事务局都给予经费上的支持及成为主催单位。州政府及非伊斯兰事务局在此呼吁，同时也期望更多华团向精武体育会、斗母宫等等看齐，来年一齐主办新春活动，把怡保过年的气氛推向另一个高峰。”

新政府有信心搞好经济

杨祖强指出，新政府继往开来，在人文方面，会更加大力支持和推动这些传承中华文化，激活社会且极富意义的文化活动。

“在经济方面，新政府有信心会将国家经济搞好，提高人民的生活水平。希望人民给新政府多一两年时间来处理前朝所留下的许多烂摊子。

毕竟几十年来留下的弊端不是在短期内能解决的。”

“尤其是再加上国际局势与经济动荡不安，中美贸易战、原产品价格暴跌等等因素，使新政府的治国重担难上加难。希望人民能体谅新政府。”

出席者包括马来西亚精武总会会长温炳楠、怡保中国精武体育会会务顾问拿督易沛鸿、冯荣曜、署理会长拿督黄文辉、副会长黄喜明、副财政李伟明、嘉宾霹雳中华罗汉团团长张德常、霹雳龙狮总会会长陈国泰、霹雳龙狮武术总会署理会长欧锦添、霹雳中华大会堂副会长何兆荣、何坤橗、拿督周赐和、华林市大永旺购物中心代表阿妮妲、非伊斯兰事务局事务官庄庭亮。

霹雳怡保谢明弘德龙狮体育会的醉狮，以脚捧起酒埕喝酒，萌态十足。（图：星洲日报）