蒙女父亲：时任蒙古驻马领事曾要求撤除纳吉指控 蒙古女郎阿旦都雅的父亲沙里布指出，时任蒙古驻马荣誉领事拿督赛阿都拉曼与前首相拿督斯里纳吉是好友，前者更致函蒙古外交部，要求撤除纳吉涉及阿旦都雅命案的一切指控。

（沙亚南28日讯）蒙古女郎阿旦都雅的父亲沙里布指出，时任蒙古驻马荣誉领事拿督赛阿都拉曼与前首相拿督斯里纳吉是好友，前者更致函蒙古外交部，要求撤除纳吉涉及阿旦都雅命案的一切指控。

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阿旦都雅家属起诉大马政府等4造索偿1亿令吉一案续审，沙里布说，在政治分析员阿都拉萨无罪释放后，赛阿都拉曼就邀请他到家中，并向他展示与纳吉的合照，声称两人是好友。

他说，当时赛阿都拉曼是他的官方联络人，于是将女儿的机票、银行文件、照片等分阶段交给对方，以协助案件调查。

“我记得当时他坚持要我马上交出这些文件，我以为这是供案件审讯用途，我不知道这些文件是否有交给相关单位。”

他指出，赛阿都拉曼于2008年8月29日发电邮给蒙古外交部，说明自己是执政党成员，要求撤除前首相拿督斯里纳吉涉及此案的一切指控。

他说，这封电邮是由蒙古律师翻译，蒙古外交部的收件人将这封电邮副本交给他。

他表示，赛阿都拉曼邀请他到前者位于吉隆坡的家中时，向他展示他与纳吉大张的合照，前者随后还将小张的照片副本交给他。