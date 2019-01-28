威廉拍戏遭木剑打伤眼球．吴克群披露伤势：视力剩0.3 威廉今日凌晨亦回覆吴克群：“谢了....兄弟，刚刚收工，目前外伤就剩一些结痂，视力也慢慢的在恢复当中，也谢谢剧组第一时间的照顾，跟关怀，吃了这行饭，就想坚持做到好，我还没到时间说休息，我会继续拼下去，身体的伤会痊愈，但我想把精神留下，希望每个跟我合作的人，都能认为我是个演员。”

前Lollipop成员兼台湾艺人威廉（廖亦崟），日前拍中国剧《异瞳神探》时酿意外，他被木剑伤了左眼，左眼又瘀又肿兼有疤，而威廉好兄弟吴克群，在微博贴相并透露对方受伤经过：“前几天大半夜的，听到他微信传来呼喊，拍戏眼睛被木剑打到，肿了一大块，而且还伤到眼球，视力只剩0.3，但他第一句话是~~我怕不能拍了！我听了很感动，一个曾经好像什么都比别人差的偶像，却成了一个爱戏如痴的演员，可以为戏付出一切，可以练泰拳；可以变筋肉人；可以哭戏炸裂；可以将曾有的包袱踩在脚下，只为导演一句Action！隔天一早传来，这家伙继续开工，他把左眼蒙上继续拍，因为他不想停下来！我听了，心中是佩服的，这就是演员。”

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而威廉今日凌晨亦回覆吴克群：“谢了....兄弟，刚刚收工，目前外伤就剩一些结痂，视力也慢慢的在恢复当中，也谢谢剧组第一时间的照顾，跟关怀，吃了这行饭，就想坚持做到好，我还没到时间说休息，我会继续拼下去，身体的伤会痊愈，但我想把精神留下，希望每个跟我合作的人，都能认为我是个演员。”（香港明报）