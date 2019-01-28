永旺永旺信贷前景和合理价 烦请分析永旺（AEON，6599，主板消费产品服务组）和永旺信贷（AEONCR,5139,主板金融服务组）的前景和合理价，谢谢。

读者c君问：

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烦请分析永旺（AEON，6599，主板消费产品服务组）和永旺信贷（AEONCR,5139,主板金融服务组）的前景和合理价，谢谢。

答

尽管永旺未来有意增加新商店及购物中心以刺激销售，但分析员期待不大，旗下永旺信贷在2019财政年第三季取得亮眼表现后，大部份分析员上调近二三年的财测。

永旺预计在2019财政年作出约4亿至5亿令吉的资本支出，用于蕉赖马鲁里花园已延期的购物中心的再营业、预计2019年首季开张的汝来购物中心和武吉英达商店以及万达镇第二阶段的整修活动。

永旺销售料仅增长4.6%但基于生活费高涨、2019年裁员更多以及零售商为节约租金成本进行整合等种种因素，达证券研究预计，2019财政年销售增长将放缓至4.6%，低于2018财政年预测的6.9%。

员工成本增至11.6%同时，达证券指出，2019年1月实行的1100令吉最低薪金后，预计永旺员工成本将从2017财政年的7%，分别增至2018及2019财政年的8%及11.6%。

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此外，预计销售成本占营业额的比重将在2019及2020财政年分别上涨至59.1%和59%。

综合上述，达证券下调2018至2020财政年财测1%至9.6%，惟维持目标价不变。但基于近期永旺股价下跌趋势，上调评级至“守住”。

永旺信贷扩张M40市场受看好再看永旺信贷，第三季营业额及净利分别增长12%和24%至3亿4850万令吉和8710万令吉，高于市场预测。

MIDF认为，主要原因是永旺信贷的应收账增高，私人、摩哆车、信用卡及汽车融资的销售强劲，分别按年增长122%、57%、30%及22%。

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此外，永旺信贷开发了针对中等收入家庭（M40）顾客量身定制的新产品和方案方面，并加强低收入家庭（B40）市场业务，前景向好。

另一方面，永旺也在去年11月推出永旺电子钱包和预付卡，将为营收提供进一步动力。

鉴于成长潜能佳，MIDF分别上调2019及2020财政年财测12.4%和21%。

同样的，艾芬黄氏研究看好永旺信贷扩张M40市场，在上调对该公司应收账款增长预测从13至14%到17%后，也调涨2019至2021财政年全年盈利预测7至10%。

艾芬黄氏表示，在维持2019年13倍本益比后，上调其目标价，维持“买进”评级。

艾芬黄氏认为，永旺信贷的价值链转型项目积极结果和将受惠于政府减少实地追税的改革行动，将支撑2019至2021财政年的表现。

然而，兴业研究表示，追税和罚款有可能拖累永旺信贷2019财政年扣除分配28%的核心盈利。

永旺信贷是于去年12月被追讨9681万令吉的税款和罚金，起因于该公司2010至2016年抵押贷款交易中有不同评估结果，上诉文件仍在内陆税收局总监的审查中。

该公司管理层认为，该公司拥有合理理由对内陆税收局总监所施加的额外追税和罚款提出异议。

兴业维持该公司2019财政年全年净利3亿6300万令吉的预测；也维持2020至2021财政年的财测及评级，并认为股价仍有4%上行空间。

总结而言，分析员给予永旺守住评级，目标价1令吉72仙，给予永旺信贷买进评级，目标价介于16令吉50仙至20令吉10仙。

文：李文龙