紫盟羽球联赛·苦胜甲洞再笑到最后·蒲种放眼成为传奇 2018/19赛季紫盟联赛昨日在云顶落幕，卫冕冠军蒲种联军在决赛以10比6战胜甲洞，创造2连霸江山。不过，蒲种联军不会就此自满，他们的目标，是要继续争霸，放眼成为传奇。

蒲种联军勇挫甲洞再获冠军，球队上下在青体部副部长沈志强（中）的见证下开心庆祝。（照片来源：紫盟官方脸书）

（云顶28日讯）2018/19赛季紫盟联赛昨日在云顶落幕，卫冕冠军蒲种联军在决赛以10比6战胜甲洞，创造2连霸江山。不过，蒲种联军不会就此自满，他们的目标，是要继续争霸，放眼成为传奇。

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8现一球绝杀精彩场面

虽然蒲种联军与甲洞的这场决赛在前4场便提前终结冠军悬念，但全场共出现8次10比10“一球绝杀”场面，蒲种联军与甲洞各赢下5次和3次，当中第4场混双第4局更成为了奠定比赛结果的一局。

出席观战的青体部副部长沈志强、紫盟首席执行员兼创办人许少原和蒲种联军领队伊莉娜不约而同认为这是一场精彩且激动人心，并让现场及透过电视机观赛的球迷直呼过瘾的比赛。

伊莉娜：甲洞最终夺冠也不出奇

伊莉娜赛后表示，无论对她本人或其他球队而言，这场决赛将是他们整个赛季下来最为出色的对战，并指多次出现的1分差赛局决定了比赛走向，如果甲洞最终成为夺冠球队也不出奇。

伊莉娜说，“因为每场比赛都至关重要，这让蒲种联军球员认知，无论如何自己都得作出贡献，1局接一局地拿下来，一场接1场地赢下去。”

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她接着指出，球员间团结一致为蒲种联军最终能够卫冕桂冠的最大要素。

伊莉娜表示，“冠军来来去去，而传奇将留下史迹，我们（蒲种联军）的目标就是成为传奇。”

许少原：成功呈娱乐性羽球赛

至于紫盟首席执行员许少原也指出，这场比赛充份展现了紫盟从赛季第一天开始便努力实现的目标，也就是呈现出具娱乐性的羽球赛。

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许少原表示，他们将紫盟青年羽球联赛、紫盟初赛和第2圈赛以及紫盟决赛圈分别在3处举办，最终成功在巴生谷地区吸引更多球迷，而这从决赛可观的入场人数便可见一斑。

询及下赛季目标，许少原透露，“我们接下来将继续深入探索，并与各球队和赞助商讨论，以呈现出更具互动性的活动，让球迷拥有共同参与的意识。”