ECO建筑业绩可好？ 关于ECO建筑（ECOHLDS,0059,主板电讯媒体组）最新业绩有什么见解。公司业务前景如何？

读者CJ问：关于ECO建筑（ECOHLDS,0059,主板电讯媒体组）最新业绩有什么见解。公司业务前景如何？

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答

ECO建筑最新业绩，截至2018年8月31日为止首季净利下跌至82万7000令吉（每股净利为0.51仙），前期净利为204万8000令吉（每股净利1.26仙）。首季营业额为991万2000令吉，前期为2639万令吉。

谈谈最新业务情况，该公司首季沽售非上市投资及产业取得税前盈利96万2000令吉，前一季（即第四季）此领域则是面对税前亏损795万1000令吉，后者蒙受巨亏主要因为发展成本以及商誉进行亏损减值。

该公司旗下的内容及加值服务业务则取得税前盈利46万令吉，转亏为盈，上一季是税前亏损396万7000令吉。

旗下的建筑业务，取得税前盈利56万令吉，较第四季税前盈利141万8000令吉减少60.5%，主要是首季较低营业额所致。

旗下投资控股业务首季税前亏损为5万8000令吉，第四季为税前亏损540万2000令吉财务方面，该公司总资产为8060万8000令吉，其中流动资产下的贸易应收款项为1596万9000令吉、其他应收款项、定金、预付开支等占3467万2000令吉、现金及等同现金有2366万6000令吉。

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非流动资产的产业、工厂、器材等占527万4000令吉。

总负债为1104万9000令吉，包括流动负债下贸易应付款项为775万6000令吉。该公司的保留盈利为5244万6000令吉。每股净资产值为42.75仙。

谈到业务前景，该公司表示旗下内容及加值服务业务仍面对挑战，主要是此行业市场日益饱和，同业之间的竞争日益激烈。

虽然整体行业环境仍具挑战，该公司还是会努力改善情况，如推行新的促销策略及加强研发，以发展更多创新产品应对竞争。

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该公司旗下的建筑子公司──E&J建筑有限公司正积极竞标其他建筑工程计划，以增加建筑工程订单，主要通过建筑公司主要高层的经验及网络人脉等的优势进行。

由于建筑行业展望正面，公司董事部看好主要管理高层的专业及经验，使公司可以加强赚利及股东价值。

该公司最新消息，即甫于1月4日宣布获得Vistarena发展公司颁发总值2亿零246万9178令吉的总承包商合约。

子公司E&J建筑负责在八打灵县开发2栋混合式公寓大楼的总承包商，包括开发A栋32楼一马公务员房屋（PPA1M）公寓、B栋34楼的公寓单位及可负担房屋单位、8楼停车层、一个变电站、一个垃圾室和公共设施。该工程预计截至2021年7月3日完成，为期30个月。