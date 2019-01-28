街边老树藏安全隐患．大树桠坠落压坏3车 天降横祸，街边老树暗藏危机！

另一辆遭殃的轿车车主，事发后向朋友借来斧头，自行解困。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保27日讯）天降横祸，街边老树暗藏危机！

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怡保市中心某茶室外今天发生大树树桠坠落，导致2辆轿车和1辆德士蒙受损坏的意外，所幸没有造成任何人命伤亡。虽然如此，此次意外也曝露了市内老树带来的安全隐忧，事发店铺的周遭商家促请当局能有所关注。

根据目击者指出，三辆车的损坏程度不一，其中一辆的车头盖被压个正着，车顶也坍塌了一半，损毁状况最为严重。此次意外让首次把车停泊在该处就遭遇飞来横祸的车主张秋兰大叹倒楣。

心有余悸的张秋兰透露，她刚下车约10分钟，走到停车地点数步之遥的理发店准备开始工作时，突然听到一声巨响，出来就发现车子被压坏了。她打算去报案处理，以便向怡保市政厅索偿。

“之前我的两个客人前后两次把车停在大树隔壁的停车位都试过被树桠压到。当局事后虽然有派人来修剪，惟大树老朽，才刚修剪不久又再次发生意外。”

至于另一辆遭殃的轿车车主，事发后向朋友借来斧头，自行解困；而德士司机则和妻子合力一起拉开树桠，把车移走。

市议会员工在接到通知后，迅速赶到现场处理善后工作。

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此次意外让首次把车停泊在该处就遭遇飞来横祸的车主张秋兰大叹倒楣。（图：星洲日报）