年终奖金投资基金．财富也能长大 岁末年终，新年即将来临，企业陆续发放年终奖金。有些人拿到这笔天下掉下来的馅饼，脑袋一热，一个闪神就花掉了，但是，也有些人懂得善用这笔资金，进行投资理财，让自己的荷包有机会鼓起来。

岁末年终，新年即将来临，企业陆续发放年终奖金。有些人拿到这笔天下掉下来的馅饼，脑袋一热，一个闪神就花掉了，但是，也有些人懂得善用这笔资金，进行投资理财，让自己的荷包有机会鼓起来。

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不过，金融市场诡谲多变，不管是股市、债市、汇市，投资难度越来越高，风险也随之增加。

那么，该如何做好年终奖金规划与配置，找到会下蛋的金鸡母，让自己的财富也能长大呢？

定期定额基金4大攻略

小资族也能存到钱

2018年投资市场不平静，2月及10月份美股崩跌，引爆全球股市重挫，不少人损失惨重。展望2019年，受到中美贸易战延烧、英国面临脱欧难关、意大利脱欧疑虑未除、地缘政治风险等众多因素冲击，加上全球经济成长速度趋缓，预计投资市场波动性升高。值此震荡加剧时期，小资族靠着4大攻略定期定额投资基金，也能趁“基”赚到钱。

薪水太少，没办法投资？其实不然，千万别轻忽小钱的威力！上班族若能够扣除日常生活开销后，每个月腾出300至500令吉等等小额资金，定期定额投资基金，透过时间复利效果，让每月的小钱在未来轻松演变成大钱，资产也能够稳健增值。尤其是上班族繁忙，鲜少时间可以做功课，无法准确判断进出场的时机，在投资市场剧烈震荡之际，定期定额是较好的投资方式。

只要市场前景不看坏，愈是修正愈是有“基”可趁，每月定期定额500令吉，当A基金净值在1令吉时，可申购到500个基金单位数，但市场稍有修正，净值跌到80仙时，同样的金额却可累积625个单位数，当市场好转、基金净值回升至1令吉，资产价值已从当初总投入1000令吉，成长至1250令吉，印证“逢低布局”的优势。

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掌握“逢低加码、逢高减码”原则

由于投资市场走向难以掌握，财富管理专家建议，可以采取4大攻略定期定额投资基金，小资族也能打造自己的小金库。

一是适时加减码：很多人在牛市之时加码投资，在熊市却是缩手，这会降低定期定额投资的效果。所以基金定期定额要发挥优势，一定要掌握“逢低加码、逢高减码”的原则。小资族可以根据自己的风险及投资属性，设定投资收益率的涨跌幅区间，一旦基金净值超出此区间，可以视为减码、加码的依据，投资人可以在低档扣款更多单位数。

二是固定薪资比例投资：定期定额是长期计划，必须根据自己的财务状况量力而行，通常大家会采取每个月固定金额投资，例如100至600令吉不等，不过建议可以调整为“固定薪资比例”定期定额投资基金，因为上班族可以视调薪状况加码定期定额，举例来说，每个月拿出四分之一薪水进行基金定期定额，假设薪资是每月3000令吉的时候，每月定期定额额度为750令吉。往后若薪水涨至3200令吉，则每月可考虑调整到800元进行定期定额，增加50令吉额度加码基金定期定额。

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三是选择绩优基金：挑选基金要把握长期绩效好的基金、选择好的基金公司及兼顾报酬与风险等3大原则。小资族以透过基金评等初步了解该档基金过往的绩效表现，例如从3-5年的投资报酬率观察此基金的稳定性与综合收益情况。此外，也要兼顾基金所布局的产业未来发展性，举例来说，智能生活的崛起，带动相关行业的发展，包括交通、基础建设、医疗、通讯等等智能科技题材尤为看好。

四是依投资属性选择标的：根据自身的投资偏好度挑选适合的基金进行定期定额组合，以分散风险。保守者可以70%资金布局货币型基金或债券型基金，稳健型投资人可以股票型基金及债券型基金各半，愿意承担中短期风险的人则可以80-90%布局股票型基金。透过基金组合配置，有助于降低长期定期定额的波动风险。

财富管理专家表示，对于没有时间研究市场走向及难以掌握进出场时点的投资人，定期定额投资基金是一种中长期懒人理财投资方式，不过定期定额要发挥效益，必须坚持纪律投资，不能轻易退出，当报酬率已经接近或到达预期目标的时候，再理性选择出场时点。