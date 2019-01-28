车贷学贷还清．毕业10年想买屋…… 符小姐今年35岁，大学毕业至今大约10年，汽车贷款和大学学费贷款，已经全部还清，其中汽车贷款是在2018年中还清，大学贷款则在2016年还完，她希望能在2019年实现购买房屋计划。

符小姐今年35岁，大学毕业至今大约10年，汽车贷款和大学学费贷款，已经全部还清，其中汽车贷款是在2018年中还清，大学贷款则在2016年还完，目前，符小姐月薪4500令吉（净收），她希望能在2019年实现购买房屋计划。

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以下是她提供的财务资料（令吉）

●收入：

薪金：4500

花红：相等于1个月薪金

●开销：

房租：450

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伙食：550

保险：350

汽油：200

过路费：100

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泊车费：100

汽车维修、车险：1800/年

父母零用钱：200

旅游费用：不定、即使有来自每年的花红收入

其他：150（水费、电费、手提电话费）

银行定期存款：6万

储蓄存款：1万

她说，在汽车贷款、大学学费贷款还清前，每月储蓄不多，随着两项贷款先后还清，如今每月盈余数目增多，因此，开始进行购买房屋的规划。请问：“以我的收入和财务状况，可以购买哪一个价位的房屋？我准备购买的是公寓单位，租了太多年房屋，多数不会考虑出租房间，方便父母有时来小住几天”。

答：永佳财务规划公司理财师陈建业说，以符小姐的净收入来看，假如房屋贷款分期是25年，她可以贷款30万令吉，每月份期付款大约1500令吉，因为分期付款不能超过净收入的三分之一，同时，表示她可以购买35万或36万令吉的房屋，如果能获得90%的贷款，自付款的动用可以比较少，可以用在购买房屋的其他费用，例如律师费、产业印花税，还有完成买屋后的装修费。

假设符小姐无法领取90%，而是只获80%的贷款，以符小姐的银行定期存款和储蓄，目前的财务条件，相信也可以应付，现在的问题是：符小姐准备购买新建房屋，或是在转手市场物色待售公寓。

如果是购买新建公寓，那么最快也需要3年时间才完工，好处是这段期间可以继续储蓄，不过，需要继续租房，假如房租加上水费、电费，每年开销6000令吉，总结3年支出总共1万8000令吉。

首购族可申领公积金购屋另外，符小姐信中没有提及公积金储蓄，假设购买房屋资金不足，第一次购买房屋的符小姐，可以提出领取公积金储蓄申请，作为参考，假设购买的公寓单位有3个房间，为补贴开支，例如每月的管理与维修费，其实可以考虑将一间房出租，避免财务状况不会过于严紧。

符小姐掌握了本身可以购买的房屋价位，可以搜索这个价位的房屋，其他要注意的重点：公寓所在地点是否有助产业增值，假设符小姐准备自己居住，要考量的因素包括，住宅社区及周边环境治安良好，这一点也非常重要，一些比较杂乱的地区，即使公寓售价便宜也需再三考虑。

其他一些能为产业加分的特点包括：公寓附近基本设施是否完善，例如附近设有便利商店、饮食中心或是迷你超市，步行不远则有巴士站或轻快铁站等等。

符小姐表示，不准备将房间出租，相信是因为从念大学、出来社会工作，前后租房间也租了10多年，这样的想法无可厚非，是否将房间出租可以按客观情况来调整。

可向银行搜集资料作为建议供参考，符小姐购买房屋前，想要了解银行贷款事项，不妨先向银行搜集资料，或是询问银行贷款部的人员，以本身的收入和财务条件，准备供款的年数，可以领取的贷款是30万、35万令吉或更高数额，再来物色适合购买的公寓单位，也是可行的规划。

本期主答：永佳财务规划公司首席理财规划师陈建业硕士