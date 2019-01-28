冯伟衷骨灰撒大海．父母：他自由了 冯伟衷的大哥冯伟健在早上约9时30分，身穿粉红色T恤和短裤拖鞋，神色然地出现在万礼火化场的骨灰中心，半小时后带走冯伟衷骨灰瓮。

（新加坡28日讯）昨日（27日）出殡火化的新加坡艺人冯伟衷，今日（28日）其家人为他举行海葬仪式。

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冯伟衷的大哥冯伟健在早上约9时30分，身穿粉红色T恤和短裤拖鞋，神色然地出现在万礼火化场的骨灰中心，半小时后带走冯伟衷骨灰瓮。

随后，冯伟衷经理人许振荣证实，冯伟衷的海葬仪式在新加坡东北部海域举行，并在下午1点前完成。

据了解，载着家属的船只，是从樟宜尾出发，开向乌敏岛附近的海域。

至于为何选择海葬，许振荣说，冯伟衷以前也透露过这种想法，同时他的个性向来不爱麻烦人，相信他也不希望年迈双亲每年必须到特定地点拜祭他。

许振荣在Instagram说：“冯爸爸冯妈妈想让我代他们告诉大家，@aloypang自由了。。接近午后的天气，阴阴凉凉的。小船只在平静的海面上穿行。在靠近乌敏岛的海域，我们看着你缓缓的潜入海中。反复的道别，终于也要划上句点了。不想给大家负担，是你一贯的风格。潇洒自如，是你一直以来的个性。谢谢你这几年来的信任，无私的付出，一股劲的努力。快乐遨游的当儿，记得，要等着我。。”（联合早报/综合）