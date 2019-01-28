火灾增23.16%达1万3010起．柔消拯局去年最忙 2018年是柔佛州消防及拯救局最忙碌的一年！当局去年所接获的案件投报共有1万3010起，相较于2017年的1万0563起，足足增加了2447起或23.16%，而其中的火灾及救援行动投报都呈上升趋势。

柔州消拯局上下同仁誓化悲伤为力量，继续为民服务。（图：星洲日报）

（柔佛．新山27日讯）2018年是柔佛州消防及拯救局最忙碌的一年！当局去年所接获的案件投报共有1万3010起，相较于2017年的1万0563起，足足增加了2447起或23.16%，而其中的火灾及救援行动投报都呈上升趋势。

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虚报电话减少

柔州消拯局局长拿督雅亚马迪斯今日在2019年检阅仪式上致词时，公布了当局于2018年的相关数据，以及与2017年同时期的对比。

据他披露，去年全柔消拯救局接获的火灾投报共有4892起，较2017年的3584增加了36.5%；救援行动的投报，去年有7720起，较2017年的6556起增加17.75%；特别行动方面，2018年有320起投报，较2017年的315起增加了1.59%。

他指出，庆幸的是，虚报电话较往年减少，即从2017年的105通减少到2018年的77通，减少了26.67%；此外，2018年因火灾造成的损失也有所减少，即从2017年的5亿6717万9154令吉减少至2亿零128万3752令吉（-39.48%）。

“根据2018年全年共1万3010起投报的数据计算，消拯局一天平均接获36起案件投报，也就是每小时平均有1.5宗案件发生。”

他说，2018年因火灾造成的伤亡个案是11死59伤，2017年则为21死54伤；成功获救者，2018年有114人，2017年是96人。

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至于其他救援行动，他披露，2018年的伤亡人数为197死722伤，2017年为189死848伤；成功获救者，2018年有589人，2017年是547人。

另外，针对火灾起因的分析，当局得出的统计数据显示，2018年有6起因自然灾害引起的火灾；意外造成的火灾则最多，共有411起；纵火引起的火灾则是48起。

去年7消拯员殉职

2018年对全体消拯员也是最难过的一年，针对雪州6名消拯员集体溺毙殉职以及在首邦市兴都庙骚乱事件中不幸伤重不治的消拯员莫哈末阿迪，雅亚马迪斯今日不忘鼓励同僚们化悲伤为力量，同时再次提醒同僚，除了严格按照标准作业程序执行任务，也要对周边环境时时警惕。

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在现场，他也率领一众消拯员默哀、祈祷，希望2019年不再发生这种悲剧。

4行动小组春节驻守南北大道

配合农历新年的来临，柔州消防及拯救局今日启动“安全行动”，调派4支行动小组驻守在南北大道，以随时提供必要的帮助。

由消拯局紧急援救单位（ERMS）、摩哆车单位（unitmotosikal）及消拯车单位（unitjentera）组成的12人小组，将各别在武吉甘蜜、甘拔士、永平及士年纳的收费站24小时驻守，执行任务的日期是1月29日至2月12日。

雅亚马迪斯今日在2019年检阅仪式后启动上述安全行动，并指有关特别行动小组将负责监督各个收费站的情况，一旦发生车祸或火灾，驻守的消拯员可马上展开救援工作。

他劝请在农历新年期间返乡的驾车人士，务必在启程前检查车辆状态，以避免发生任何状况。

返乡前确保家电安全

另外，针对住家的安全，他也促请返乡人士在离家之前，同样要确保家里的电器、电源处在良好、安全状态。

雅亚马迪斯续指，配合佳节来临，当局也在全柔各地对人潮比较多的建筑物进行检查，截至目前，已有200栋包括购物商场在内的建筑物通过相关安检。

颁发表扬状

在2019年检阅仪式上，雅亚马迪斯也颁发了数项表扬状，值得一提的是，受表扬者包括一名揭发火灾并勇敢闯进灾场救人的国能（TNB）记表员里端，以及出队频率最多、捣毁无数蜜蜂窝的乌鲁地南志愿消防队。

国能记表员勇闯火场救人

里端（26岁）受询时指出，他是在去年12月17日中午12时30分左右，在士姑来永乐镇住宅区记录电表时，无意发现一间双层排屋的屋顶冒出滚滚浓烟。

当时，他意识情况不妙，赶紧大声喊叫，同时不断按响车笛，惟屋内似乎没有动静。

情急下，他赶紧爬进失火的房子，随即见到一名老妇和4名孙女逃出屋外，而当他获悉楼上客厅还有老妇的2名孙儿后，即刻上楼协助，同时试图用水桶扑灭大火。

有鉴于里端勇敢的行为，加上他快速行动救人灭火，避免了更严重的后果，当局特在今日表扬他的义举。

地南志消队出勤率最高

另外，同样获颁表扬状的乌鲁地南志愿消防队由主席谢志强发言时说，去年他们的出队率极高，除了协助无数居民捣毁树上的蜂窝，也参与了救狗、抓蛇、抓野猪等行动。

这支志消队目前共有26名队员，负责的区域在地不佬区一带。

今日，雅亚马迪斯也见证了柔州消拯局副局长尤索夫移交职权。尤索夫即日起调任到布特拉再也总部，职务由帕占接替，陪同见证的尚有柔州消拯局副局长（行动组）苏格和柔州消拯局副局长（安全组）拉查里。