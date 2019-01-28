意头很重要！新年送什么多福多乐？ 新年团聚的当儿，很多人也会为亲朋好友送上有吉祥寓意的礼品、食品或饮品，不仅可为佳节增添浓浓的年味，更可献上一份祝福和心意。我们都知道送礼讲求心意，不同的礼品可传达不同的祝福，但你是不是也会好奇“柑”与“干”同音，新年送“柑”真的没问题？而新年又为何要送特定礼品，当中又蕴含了哪些寓意？小编现在就为你整理一份送礼秘籍。

新年团聚的当儿，很多人也会为亲朋好友送上有吉祥寓意的礼品、食品或饮品，不仅可为佳节增添浓浓的年味，更可献上一份祝福和心意。我们都知道送礼讲求心意，不同的礼品可传达不同的祝福，但你是不是也会好奇“柑”与“干”同音，新年送“柑”真的没问题？而新年又为何要送特定礼品，当中又蕴含了哪些寓意？小编现在就为你整理一份送礼秘籍。

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礼品1：年柑

在粤语中，柑与“金”谐音，送柑象征“送金”，在潮州，人们把柑叫大桔，谐音“大吉”，寓意大吉大利。年柑作为送礼佳品，无论是亲友互赠还是商务送礼都可带来好意头。



礼品2：金币和元宝

金币和元宝都有旺财之意。金币象征财源滚滚，福气圆满；元宝寓意招财进宝，大富大贵。金币和元宝形状的食品或饰品，适合赠送给双亲或长辈，祝福他们新年财运亨通。



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礼品3：银柳和桃花

银柳与桃花则各具含义。银柳与“银两”谐音，象征旺财招运；桃花寓意春暖桃花开，桃花运旺，异性缘佳。可能你会觉得现在还会有人新年送这些的吗？其实只要你确定送这个不会对对方造成困扰（占据的空间不小＋需要特别的照顾），银柳和桃花还是不错的送礼选择，尤其如果你不想跟别人一样千篇一律地送柑或肉干。

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礼品3＋1：鱼

鱼是春节必不可少的吉祥元素，鱼与“余”谐音，具有年年有余的好意头。这里不是要你将活生生的鱼送给人，而是可以巧妙地取这意头，选购一些鱼造型的饰品，就好像如意结等，还带有万事如意的美好祝愿。当然，你也可以考虑送附有鱼在里头的海鲜礼篮，既好意头又实用。



礼品5：好意头的“福旺”可乐

在2019农历新春，可口可乐推出8款“福旺可乐罐”。每一罐可口可乐都带有独特的春节元素，以及不同的新年祝福，让你的祝福不止听到，还看到摸到，甚至还可以永久收藏，让你和亲友在新的一年增添福气。8款“福旺可乐罐”的好意头包括：

钱币 | 财源滚滚乐开怀

元宝 | 招财进宝富贵来

年柑 | 大吉大利大团圆

桃花 | 桃花盛开春意浓

鲤鱼 | 年年有余事事兴

银柳 | 银柳纳福好运来

如意结 | 万事如意福寿多

祥龙 | 龙腾四海耀新春

春节到亲友家作客拜年，送上新春贺礼表心意。一起分享美食，畅饮可口可乐，祝愿新年福气满满，乐趣无穷！

可口可乐，多福多乐。

