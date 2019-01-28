邹裕豪．不让我国在科技越来越发达的年代里输在起跑点 当下，全球工业已迈向“工业4.0”方向发展，各国更是竞争开发人工智慧相关的研究项目，成为全球热议的议题。

当下，全球工业已迈向“工业4.0”方向发展，各国更是竞争开发人工智慧相关的研究项目，成为全球热议的议题。

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如果我们有注意网络科技视频，主要是个人科技小发明，或叫制造者文化（Maker culture）经营者的科技创意，不难发现越来越多是泰语、越南语的视频出现。

制造者文化是属一群由科技为基础的“自己动手做（DIY）”

参与者，涉及创造新科技产品，或是改善原有的科技产品为主。制造者文化也往往跟开放源码（open source）的硬体有直接关系，当中就有树莓派（RaspberryPi）开放电路板为例子。

值得注意的是，这个文化圈往往就是科技产品研发的主要来源之一，而越来越多以泰语、越南语的制造者文化视频的出现，意味着这两个邻国的科技群体越来越活跃，更是把科技教育变得更普遍化。

有很多涉及科技领域的人士都说过，未来科技领域，尤其是编写电脑语言，将会是普及到像现在自己更换汽车轮胎等生活所须知道的技能，事因越来越多日常电子产品都涉及电脑语言运用，甚至有说将来的就业市场，电脑语言会比外语来得更重要。

很多外国教育体系已把学习科技，如电脑编码语言纳入中小学的正规课程内，所以通过网络，我们也不难发现，国外很多青少年都已经学会操作科技硬体，如3D打印机，甚至创造新的科技硬体。在两年前的台湾，就有义工到山区的学校教导山区学生学习科技知识。

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这往往是掌握，甚至是创造新科技的启蒙。

反观，大马教育制度一直到大学课程才有机会接触到电脑编码语言，所以在科技普遍化教育方面，可以说是慢了其他国家许多。

加上邻国制造者文化圈远远比我国制造者文化圈活跃很多，让人担心，在未来我国掌握、运用新科技方面的竞争力会落后他国，更是谈不上迈向“工业4.0”的道路，而被国际淘汰。

为了不让我国在科技越来越发达的年代里输在起跑点上，我国教育制度更是应该开始，至少让学生了解目前科技行业里运作的基本概念，包括电脑编码语言，同时更要想办法鼓励、辅助类似制造者文化社群，好让我国在科技教育更是普遍化。